Incorporan cuatro compactadoras y nueve trimotos al servicio de recolección de desechos de Cumaná

Cuatro compactadoras nuevas y nueve trimotos, se incorporaron este jueves al Servicio Autónomo de Saneamiento Ambiental (Serviamsa) de Cumaná, en el estado Sucre, como parte de los esfuerzos por mejorar la recolección de desechos sólidos en la capital sucrense.

La gobernadora Jhoanna Carrillo, presente en la entrega, resaltó que se trata del inicio en el mejoramiento de la recolección de basura. “Esto complace mucho a la clase trabajadora y a los usuarios que son parte del sistema mantenimiento del sistema de mantenimiento y recolección de desechos sólidos”.

Dijo que se encuentran en un proceso de transformaciones “asumiendo desafíos y es justamente en conjunto, con una sola política, para garantizar el mejoramiento del servicio”.

Mejorar

El alcalde Pedro Figueroa informó que las unidades se suman a las mejoras que vienen ejecutando en el servicio, con el rescate de unidades.

En total, siete unidades compactadoras se han repotenciado desde que inició el periodo de gobierno y están haciendo las rutas domiciliarias, articulados con las comunas y urbanizaciones.

Reconoció que uno de los problemas más graves de Cumaná es el de la basura y la incorporación de unidades busca fortalecer a Serviamsa. “Con el objetivo de tener herramientas y equipos necesarios, para brindar un servicio de recolección de desechos sólidos eficiente a nuestro pueblo”. Afirmó que la intención es que la Primogénita del Continente Americano luzca como tal.

Sucre / Corresponsalía