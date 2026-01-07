Incendio en el vertedero de Lebranche en Bermúdez obligó a cerrar la vía nacional Cumaná-Carúpano

Este martes en horas de la tarde, los Bomberos de Bermúdez, en el estado Sucre, anunciaron el cierre del tramo Lebranche de la Troncal 9, en vía a Cumaná, debido a las fuertes emanaciones de humo del vertedero municipal, donde se desarrollaba un fuerte incendio de basura.

La razón del cierre fue la poca visibilidad en la vía, altamente transitada por vehículos que vienen y van hacia la zona oeste del estado.

De acuerdo con el comunicado del Cuerpo de Bomberos de Carúpano, la Troncal permanecerá cerrada por las labores de control y extinción de incendios que se están llevando a cabo en el vertedero de basura en la zona de Lebranche.

Labores

Precisó el organismo que en las labores actúan efectivos bomberiles y organismos de seguridad, con el empleo de maquinarias pesadas y otras maniobras para la remoción y extinción de desechos incendiados.

La notificación hizo énfasis en el alto riesgo que representa la poca visibilidad por la presencia de grandes cantidades de humo en la zona. “Es por ello que se insta a los conductores y transeúntes tomar rutas alternas desde el punto de control de Las Peonias, así como la bifurcación de Cariaco-Casanay”.

Antes del cierre, debido a las malas condiciones de la vía en materia de visibilidad, se confirmó un choque vehicular en la zona, que ocasionó heridas a unas cinco personas que viajaban en los carros involucrados.

Heridos

Los heridos fueron identificados como Armando Delgado, de 56 años, Victoria Aguilera (47), José Armando Delgado (11), todos oriundos de Caracas y viajaban en uno de los vehículos siniestrados, un Ford Fusión.

Mientras que en el otro automotor, un Chevrolet, Doge Dart, viajaban Jesús Díaz (55), vecino de La Esmeralda y Cristian González (30), natural de Guaca.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano