Anuncian instalación de nuevas plantas desalinizadoras en Nueva Esparta

Las autoridades del sector hídrico definieron un plan estratégico centrado en la instalación de nuevas plantas desalinizadoras para optimizar la distribución de agua potable en el estado Nueva Esparta, para así ayudar a sortear la crisis hídrica.

La planificación técnica de este plan incluye, tanto la construcción de unidades nuevas como la reactivación de infraestructuras existentes.

El acuerdo se alcanzó durante una mesa de trabajo con la participación de la gobernadora Marisel Velásquez; el presidente de la Industria Nacional del Agua (Inasa), Julio Sequera; y el gerente estadal de Hidroven, Franklin Cueva.

Plantas a instalar

El proyecto aprobado contempla la inmediata instalación de dos plantas desalinizadoras en el municipio Gómez, específicamente en los sectores de Bahía de Plata y Puerto Cruz. Estas unidades buscan fortalecer el suministro en esa jurisdicción.

Además, se inició la fase de estudios de factibilidad técnica para evaluar la colocación de una nueva planta de desalinización en el sector Pedregales, perteneciente al municipio Marcano, con el fin de ampliar la cobertura en el eje costero.

Asimismo, se encuentran en etapa final los trabajos de reactivación en la planta de Los Cocos, ubicada en el municipio Mariño, y en la estación El Turpial, en el municipio Antolín del Campo. La puesta en operación de estas dos infraestructuras es prioritaria para estabilizar el servicio en zonas de alta demanda.

Instituciones

Las instituciones Inasa e Hidroven ya comenzaron las labores de campo para ejecutar la hoja de ruta establecida.

El enfoque principal del plan es el uso de tecnología de desalinización para atender las necesidades hídricas del estado.

El despliegue técnico busca asegurar que cada una de las plantas desalinizadoras cuente con los recursos necesarios para su activación en los próximos días.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero