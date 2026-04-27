La semana cerró con apagones prolongados en diferentes sectores de la zona norte

Los apagones siguen causando estragos en comunidades de la zona norte del estado Anzoátegui. Este domingo, 26 de abril, llovieron los reportes sobre fallas en el servicio eléctrico.

En algunos ya fue restablecida la energía, mientras que en otros los vecinos iniciaron su semana a oscuras y desconocen cuándo será normalizada la situación.

Uno de esos casos es el de la parte alta de Pozuelos, donde se fue la luz a las 10:00 pm del domingo y pasadas las 10:00 de la mañana de este lunes seguían sin electricidad.

Testimonio

"Lo peor es que no escuchamos ninguna explosión, no sabemos si está fallando algo o si se dañó un transformador y lo que preocupa más es que Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) no dice nada, no informan qué pasó", comentó el vecino José Ramírez, quien habita en la calle Mariño de esa comunidad.

En Terrazas de Pozuelos, residentes reportaron que también están sin luz desde la 10:00 pm de este domingo y hasta el momento de la publicación de esta nota aún no había sido restituido el servicio.

Lo mismo esta ocurriendo en el sector Agua Potable, con la única diferencia de que, según lo informado por habitantes de la zona, allí quedaron sin energía desde las 8:00 pm, es decir, tienen más de 14 horas a oscuras.

Situación en Barcelona

La semana también cerró con apagones prolongados en comunidades de Barcelona como 29 de Marzo, Cayaurima y Barrio Lindo, donde se fue la luz desde las 6:30 pm de ayer hasta las 9:00 am de este lunes.

"Y lo más lamentable es que ahora van a empezar las lluvias y por lo general aumentan los cortes de luz. Esperemos que no sea así, porque es muy complicado estar así", expresó la administradora Adriana Díaz.

Mientras tanto en la avenida Centurión de Barcelona, habitantes de la Residencias La Estancia, detallaron que el servicio eléctrico fue interrumpido a las 3:00 am de este lunes y los restablecieron a las 8:20 am.

Mostraron su preocupación por los constantes apagones que han estado sufriendo y añadieron que cuando se quedan sin energía tampoco pueden gozar del servicio de agua, ya que este depende de un sistema de bombas eléctricas.

Más zonas afectadas

En la urbanización El Samán, vía El Rincón-San Diego, el corte de luz fue ayer a las 8:00 pm y se extendió hasta la madrugada, según comentaron moradores afectados.

"Pero en principio sólo llegó la 110v y con fallas. Luego cuando se hicieron las 7:00 de la mañana de hoy (lunes) se fue la luz por completo y volvió como a las 10:00 am. Es horrible lo que estamos viviendo", manifestó una vecina, quien prefirió no identificarse por temor.

Cabe mencionar que en Guanta también hubo reportes de fallas en el servicio, específicamente en la parroquia Chorrerón.

De acuerdo con lo informado por algunos de los perjudicados por la situación, no hubo energía entre las 11:00 pm del domingo y las 3:00 am de este lunes 27 de abril.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez