Incendio en Centro Empresarial Ciudad Real de Barcelona consumió dos de siete galpones

Dos de siete galpones del Centro Empresarial Ciudad Real, ubicado en Barcelona, fueron consumidos por un voraz incendio que se registró pasadas las 6 de la mañana de este domingo 28 de septiembre.

En los depósitos, de dos mil metros cuadrados, resultó afectada mercancía relacionada con materiales de combustión tipo A; es decir, productos de plástico, anime, madera y cartón.

A través de su cuenta de Instagram, la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar informó que la situación fue controlada por más de 30 funcionarios de los bomberos del estado Anzoátegui, Bomberos Marinos y Aeronáuticos, la Guardia del Pueblo, así como de Protección Civil regional y municipal.

Acotó que durante las labores se tomaron medidas como el desalojo preventivo de los residentes de condominios adyacentes al galpón y se ordenó el traslado de camiones cisternas de la Corporación de Servicios Públicos.

Por otro lado, funcionarios de la Policía municipal de Simón Bolívar también se apersonaron al lugar de los hechos para colaborar con el resguardo en la zona y control de las llamas.

Barcelona / Redacción web