Inauguran planta procesadora de sábila en el municipio Bolívar para diversificar y fortalecer la economía

Este miércoles fue inaugurada la planta procesadora de sábila, Bio Aloe, ubicada en la parroquia Caigua del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, con el objetivo de diversificar y fortalecer la economía.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador Luis Marcano, quien estuvo acompañado por el jefe del Gabinete de Economía Productiva y presidente de ProAnzoátegui, Jesús Figuera; la alcaldesa Sugey Herrera, el director general de la industria, Walter Sánchez, entre otros representantes del sector público y privado.

Luego de un recorrido por las instalaciones, Marcano explicó que la planta, que arranca sus operaciones tras una alianza con la empresa privada, procesará cerca de dos toneladas de sábila diariamente, con una proyección de que al cierre del 2025, pueda estar cercana a las 10 toneladas por día.

Producción

"¿A dónde va a ir esta producción? a distintas ramas, a distintos ámbitos de la actividad económica nacional e internacional. El gel que aquí se está produciendo va a ir a un proceso de exportación, fundamentalmente a Europa, donde va a servir a la industria cosmetológica. Esto nos va a permitir generar nuevas divisas para Venezuela y particularmente para nuestro estado Anzoátegui", indicó Marcano.

Mencionó que la sábila también será comercializada en polvo, por lo que también tendrá incidencia en actividades farmacéuticas. Manifestó además, que está contemplado en las próximas etapas la producción de insumos para la industria petrolera, entre otras cosas.

"Esta planta tiene la capacidad de ir generando productos que son útiles para los procesos petroleros en nuestro estado Anzoátegui y por supuesto a nivel nacional, también en el rubro de bebidas, alimentos. Las bebidas que aquí se pueden hacer a base de Aloe vera, también van a servir para el mercado nacional. Así que son muchas las utilidades que tiene esta planta que hoy estamos colocando en funcionamiento".

Impacto

De acuerdo a Marcano, entre el impacto positivo está la generación de casi 100 empleos, entre el personal de la planta y quienes están en las 50 hectáreas que están siendo acondicionadas para la siembra, con una proyección de expansión a 70 hectáreas, para procesar las 10 toneladas de sábila por día.

"Un impacto muy importante el que tiene también en la organización de las comunidades. Hay un beneficio social hacia las comunidades que se genera con la planta, ya se ha podido expresar en mejoras de la distribución de agua potable para comunidades adyacentes, pero también va a haber inversión en el sistema educativo, inversión en el sistema de salud del territorio, de tal manera de cumplir con ese principio de punto y círculo de desarrollo económico productivo", enfatizó Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez