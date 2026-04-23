Ildemaro Vargas tuvo una noche explosiva en victoria de Arizona

Una noche explosiva tuvo el pelotero oriental Ildemaro Vargas, en la victoria de los Cascabeles de Arizona 11-7 sobre los Medias Blancas de Chicago. El desafío se disputó en el Chase Field, en la cartelera del miércoles del béisbol de Grandes Ligas.

Dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas fue el aporte del nativo de Caripito, estado Monagas, quien actualmente es líder en jonrones entre los venezolanos con cinco. Los vuelacercas llegaron en el segundo y tercer episodio del desafío y, sumando el que conectó en el último turno del juego del martes, registró bambinazos consecutivos.

Pero no solo fue Vargas el que contribuyó para el triunfo de los desérticos, pues el abridor fue el carabobeño Eduardo Rodríguez, quien lanzó cinco entradas y se apuntó el lauro. El novato sucrense José Fernández también vio acción y cerró con par de inatrapables, más dos rayitas anotadas.

Racha de poder

Más allá del aporte para el triunfo 13 de la temporada para Arizona, Ildemaro Vargas tuvo una racha de poder que puede considerarse curiosa, ya que no es un slugger. Además, en apenas un mes de temporada ya está cerca de superar su tope de batazos de vuelta entera en una zafra (seis en 2019).

Aunque el cuadrangular del martes solo sirvió para decorar el marcador, ya que los suyos cayeron 5-11, en la jornada del miércoles ayudó a encaminar la victoria que al final fue 11-7.

En el segundo capítulo desapareció la bola por el jardín izquierdo, con Nolan Arenado y José Fernández en circulación. Con ese estacazo volteó la pizarra, pues los patiblancos habían fabricado un par de rayitas en el primer episodio.

Una entrada después Vargas soltó un jonrón por la pradera central, con un compañero en base, para poner las cosas 6-4 a favor de los desérticos. En total se fue de 5-2 con cinco fletadas (llegó a 16 en la campaña) y dos anotadas (14).

Ayuda

Eduardo Rodríguez también ayudó a la conquista de las serpientes al lanzar cinco entradas en las que permitió cuatro carreras. El carabobeño se llevó el triunfo, su segundo de la contienda.

José Fernández se fue de 3-2 con dos anotadas y negoció dos boletos.

La victoria dejó a Arizona con marca de 13-10, para mantenerse en el tercer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo