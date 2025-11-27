Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela y prima la seguridad de los pasajeros

La aerolínea española Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela lo antes posible, en cuanto se den condiciones plenas de seguridad para los pasajeros.

Fuentes de Iberia dijeron a EFE que su prioridad es siempre la seguridad de sus pasajeros y de sus tripulantes.

La compañía "no puede operar en zonas donde hay un alto riesgo de seguridad", como en el caso actual de Venezuela, adonde la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) española recomienda no volar en este momento.

Esperanza

La compañía espera que, cuando se recupere la calma en la zona, pueda retomarse también la normalidad en las operaciones.

El Gobierno de Venezuela revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Mientras, Estados Unidos aumenta la presión en el Caribe donde mantiene su inédito despliegue militar.

Madrid / EFE