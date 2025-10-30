Hurtaron tuberías de cobre de los aires acondicionados de la iglesia Santa Lucía de Boyacá II

La madrugada de este jueves 30 de octubre, la iglesia Santa Lucía, ubicada en el sector Boyacá II de Barcelona, fue víctima de la inseguridad.

El presbítero José Manuel Carreño, párroco del lugar, denunció mediante un comunicado, "con un profundo sentimiento de tristeza y decepción", que amigos de lo ajenos hurtaron todas las tuberías de cobre de los aires acondicionados.

Carreño lamentó que ahora la iglesia Santa Lucía no contará con una buena climatización, en medio de las altas temperaturas que se han registrados en los últimos días.

"​En nombre de la comunidad de Santa Lucía y de toda la urbanización de Boyacá en Barcelona quiero hacer un llamado urgente de auxilio a todas las autoridades y órganos de seguridad del Estado, ya que todos los días los vecinos somos víctimas de algún hurto en nuestros domicilios", expresó el presbítero en el escrito, difundido en las redes sociales de la parroquia.

Barcelona / Carlos Morales