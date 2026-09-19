HRW ve una "pausa" en la represión de Venezuela y llama a reformas estructurales

Human Rights Watch (HRW) concluyó este viernes su primera visita oficial a Venezuela luego de 18 años de ausencia y aseguró que ve una "pausa" en la represión que el país suramericano ha vivido durante los últimos 27 años, pero llamó al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez a emprender reformas estructurales y a liberar a todos los presos políticos.

"Lo que hemos visto es un país donde hay unos cambios, hay una pausa en lo que llamamos la represión, hemos hablado con miembros de la oposición, de la sociedad civil, de los medios y todos nos dicen que se sienten más libres que antes, ahora es una pausa y no es total", dijo a la prensa el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Federico Borello, al concluir su visita de cinco días al país.

Borello llegó el lunes a Venezuela junto a una delegación que sostuvo reuniones con el Gobierno, la oposición, ONG y representantes de la sociedad civil a lo largo de la semana sin que existieran "limitaciones" ni "presiones", según contó.

"Antes del 3 de enero (cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro) no hubiéramos entrado ni por la frontera, era imposible", indicó.

En un comunicado difundido previamente, el subdirector ya había destacado que el Gobierno de Rodríguez había puesto en pausa "las formás más evidentes de represión", aunque dejó claro que el país está en un "frágil momento político" y que "estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos".

En ese mismo texto comentó que los venezolanos "merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas".

Reformas estructurales

HRW fue expulsado de Venezuela en 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), luego de que la organización presentara un informe con críticas a su Gobierno.

La ONG ha hecho contundentes denuncias por la represión en Venezuela y, de hecho, en febrero pasado urgió al Gobierno de Rodríguez a desmantelar el "aparato represivo" del Estado venezolano y emprender reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de comicios libres y no solo "simulen" una transición tras la captura de Maduro.

Borello comentó este viernes que la visita hecha esta semana fue "muy productiva" y que "abrió un canal importante de comunicación con el Gobierno interino", que, dijo, les solicitó una lista con los nombres y apellidos de las personas que la organización considera que fueron "arbitrariamente" detenidas y que será entregada "muy pronto".

"Sabemos que se han liberado más de 900 personas, presos políticos, pero que quedan cientos más presos", recordó al señalar que debe haber una liberación de presos "total e incondicional" porque hasta ahora las medidas tomadas son, a su juicio, "parciales".

Los representantes también pidieron el cierre de la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda (norte), y la cual, según relatan, es tildada por los ciudadanos como un "centro de torturas" de presos políticos.

Solicitaron igualmente el "cierre de todos los centros de detención clandestina", el desbloqueo de todos los medios de comunicación censurados en Venezuela, la habilitación política de dirigentes opositores, así como la "derogación o reforma" de leyes que han sido utilizadas para encarcelar a opositores, como la de la fiscalización y regulación de ONG, la ley contra el odio, el terrorismo y otras.

HRW estará visitando "regularmente" Venezuela, anticipó Borello.

Caracas / EFE