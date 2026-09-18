Gobierno y oposición anuncian avance en libertad de expresión

Las delegaciones del Gobierno interino y de la Asamblea Nacional electa en 2015 emitieron la noche de este viernes 18 de septiembre de 2026 un comunicado conjunto en materia de libertad de expresión, como parte de los avances alcanzados durante el segundo día de trabajo en plenaria del segundo ciclo de diálogo. El mensaje fue difundido simultáneamente por Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, en su cuenta de X, y por Jorge Rodríguez, quien encabeza la representación del chavismo, a través de su cuenta de Telegram.

En el documento, las delegaciones saludaron "con satisfacción" la decisión reciente del Ejecutivo nacional de levantar las restricciones de ingreso a portales digitales, una medida que, según señalaron, "fortalece el acceso a la información" en el país.

Asimismo, informaron sobre la instalación de la Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, un espacio que dará inicio a un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia junto a los actores involucrados y la comunidad en general.

El comunicado también anunció la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos. Las delegaciones indicaron además que permanecerán en sesión permanente hasta el próximo miércoles 23 de septiembre.

Transcurrido el segundo día de trabajo en plenaria de la Mesa de diálogo entre el Gobierno Interino y la Asamblea Nacional 2015, anunciamos el siguiente comunicado conjunto en materia de libertad de expresión como un avance de la sesión permanente de este ciclo.



Seguiremos… pic.twitter.com/o8ULqyI0LO — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 18, 2026

"Seguiremos informando los acuerdos alcanzados, de forma oportuna, en los próximos días", añadió Figuera en su mensaje en X.

Este anuncio se produce en el marco del segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos, que comenzó el jueves y que las delegaciones de Rodríguez y Figuera llevan adelante en el hotel Meliá Caracas.

En esta ronda se espera que ambas partes alcancen además acuerdos sobre garantías civiles y políticas y sobre la continuación del tema judicial abordado en el primer ciclo, celebrado entre el 6 y el 12 de agosto, que culminó con acuerdos para la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositados en el Banco de Inglaterra.

Caracas / Redacción Web