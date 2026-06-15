Hospital Pedro Figallo de Río Caribe recibió dotación de insumos médicos y quirúrgicos

Este sábado se concretó en Río Caribe, municipio Arismendi del estado Sucre, la dotación de insumos médicos y quirúrgicos para el Hospital Dr. Pedro Rafael Figallo.

De acuerdo con la información aportada desde el gobierno municipal, se trata de una acción conjunta de los tres niveles de gobierno, que garantiza salud gratuita y de calidad en la zona.

El operativo contó con el apoyo técnico del ministro de Salud, Carlos Alvarado; y la autoridad única de salud, María Gabriela Parra. A través de Fundasalud y el despacho asistencial, el cargamento fue trasladado desde Cumaná hasta Río Caribe, en un esfuerzo logístico coordinado en el territorio por el alcalde José Guerra para su entrega inmediata.

Con esta dotación de medicamentos y materiales médico-quirúrgicos, se optimizan los servicios asistenciales, asegurando una atención oportuna para todo el pueblo de Arismendi.

Sucre / Corresponsalía