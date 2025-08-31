Hombre perdió la vida al impactar vehículo contra un poste en la avenida Cancamure de Cumaná

Como Luis Rafael León Arteaga, de 26 años, fue identificado un joven fallecido en la noche de este sábado, tras impactar el vehículo que conducía contra un poste en la avenida Cancamure de Cumaná, en el estado Sucre.

Al parecer, León Arteaga perdió el control del carro, un Chevrolet Corsa color beige, con matrícula RAI94H, a la altura del tramo de la urbanización Terrazas del Sol, con el saldo ya descrito. Tras el choque, el vehículo volcó aparatosamente.

Al llegar al sitio, los equipos de bomberos constataron que la víctima del siniestro expiró en el sitio, debido al fuerte golpe que sufrió el vehículo.

En el sitio hicieron presencia, unidad ambulancia del ven-911, comisiones de Tránsito Terrestre y de Protección Civil estadal.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, para las experticias de rigor.

Sucre / Corresponsalía