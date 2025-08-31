Hombre falleció por inmersión en una laguna del municipio Libertador de Sucre

Las autoridades de búsqueda y salvamento de Sucre confirmaron el fallecimiento de un ciudadano de 53 años por inmersión, en el municipio Libertador.

La persona fue identificada como Aquiles Jesús Núñez, quien al parecer parecía epilepsia y le sobrevino un ataque al momento en que se encontraba bañándose en una laguna del sector Catuaro Arriba.

Fueron los Bomberos de Tunapuy los encargados de recuperar el cadáver y trasladarlo a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci, donde se le practicara la autopsia de ley.

Familiares del hombre informaron que Núñez padecia epilepsia, por lo que se presume que esto facilitó el trágico desenlace.

Sucre / Corresponsalía Carúpano