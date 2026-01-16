Hija de González Urrutia ve "infinita" la espera por el resto de liberaciones en Venezuela

Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, consideró este jueves como "infinita" la espera por el resto de las excarcelaciones en Venezuela, incluyendo la de su esposo, luego de que autoridades anunciaran la liberación de un "número importante" de personas, un proceso que ONG denuncian se ha desarrollado a cuentagotas.

"Esta tortura no puede continuar. La espera, no obstante, contarse en días y años se nos hace infinita, cada día, cada noche. ¡Basta ya!", manifestó Mariana González en su cuenta de X.

Además, pidió nuevamente la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido en enero de 2025, así como la de "cientos de presos políticos" como parte del proceso de excarcelación anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Seguiremos insistiendo, desde lo más humano, por la libertad de Rafael y de cada una de las personas que están en situación de desaparición forzada, que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, y que están sufriendo una injusta prisión", expresó.

Caracas / EFE