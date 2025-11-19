Hernán Pérez fue el héroe de Caribes en victoria sobre el Magallanes (+Video)

Hernán Pérez sigue en un momento dulce en ofensiva y el martes se puso la capa de héroe para definir a favor de Caribes de Anzoátegui un emocionante duelo contra los Navegantes del Magallanes, que terminó 4-3 en extrainnings.

El experimentado pelotero conectó un batazo sin enemigos en la décima entrada ante el lanzador Felipe Rivero, para llevar al plato a Herlis Rodríguez y dejar a la Nave Turca en el terreno del estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

La Tribu llegó a 15 lauros por 12 caídas y se ubica en el segundo lugar de la tabla clasificatoria, a solo medio juego del puntero Águilas del Zulia. Este miércoles los aborígenes enfrentarán nuevamente a la novena filibustera a partir de las 7:00 pm en "La Choza".

Duelo cerrado

El pitcheo reinó en el choque que se jugó en Puerto La Cruz, al menos durante siete episodios. En ese lapso solo hubo una carrera y fue gracias a un cuadrangular solitario de Herlis Rodríguez ante el abridor visitante Junior Guerra.

Carlos Marcano se encargó de la apertura por parte de los orientales y lanzó tres entradas en las que permitió un inatrapable, pero otorgó cinco boletos. El derecho se benefició de que los bates magallaneros no pudieron dar un batazo oportuno para irse limpio.

En la cuarta entrada el mánager aborigen Asdrúbal Cabrera le comenzó a dar trabajo al bullpen, que como viene siendo costumbre respondió. Liarvis Breto, Yorvin Pantoja, Richard Brito y Yoelvin Silven llevaron el juego hasta el octavo episodio sin sobresaltos.

Llegada al Morrito

Leonard García se subió al morrito para el octavo acto y esta vez no pudo preservar la ventaja. Inició golpeando a Tucupita Marcano, que avanzó a la intermedia con toque de sacrificio de Carlos Rodríguez. Luego en importado Andretty Cordero soltó un doblete para mandar al plato a Marcano e igualar las acciones.

En la baja del episodio ocho los locales recuperaron la delantera en el marcador con un vuelacercas de Diego Infante, pero Eliézer Alfonzo Jr. pagó con la misma moneda en el noveno capítulo ante el cerrador Yilber Díaz.

Los anzoatiguenses no pudieron anotar en el noveno episodio, así que el duelo se fue a entradas extras.

En la alta del décimo inning José Gómez tocó para mover al corredor de segunda a tercera (Regla Panamericana), pero Díaz ejecutó un mal tiro a la antesala y permitió que Andrelton Simmons anotara y que Gómez llegara al tercer cojín. Luego el serpentinero sacó la casta de grandeliga y ponchó a Marcano, mientras que Rodríguez bateó para doble play.

Momento del héroe

En los últimos partidos Herlis Rodríguez y Hernán Pérez han formado una llave determinante para las victorias de Caribes, que ya son cinco en los últimos seis juegos. Y en esta oportunidad ante el Magallanes volvieron a aparecer.

Ya Rodríguez había dado cuadrangular para la primera rayita y en el décimo episodio conectó doble con un batazo pegado a la raya de la inicial para que Antonio Piñero (Regla Panamericana) anotara desde segunda.

Andruw Monasterio entregó el primer out por la vía del ponche y la mesa quedó servida para Pérez. Aunque por su gran momento era una opción darle base por bolas intencional para enfrentar a Infante (perdían con la carrerade segunda), en la Nave Turca decidieron lanzarle al utility y este sacudió un batazo entre el jardín central y el derecho que llevó a Rodríguez al plato y bajó la santamaría del careo.

Vale destacar que dicho encuentro contó con un marco de fanáticos que llevaba años sin verse en el "Chico" Carrasquel. Según el departamento de prensa de Caribes fueron casi siete mil aficionados los que presenciaron el electrizante desafío, que tendrá un segundo round este miércoles.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo