Hay 508 presos políticos en Venezuela en medio de un proceso de amnistía, según ONG

Un total de 508 personas están detenidas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, indicó este miércoles la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos presos en el país, donde está en marcha un proceso de amnistía.

Del total, 454 son hombres y 54 son mujeres, señaló la organización no gubernamental, que registra 329 presos políticos civiles y 179 militares.

Además, en su publicación en redes sociales, Foro Penal señaló que uno de los detenidos es adolescente.

Según la ONG, desde 2014 ha documentado un total de 19.012 detenciones políticas en el país suramericano, donde actualmente está en proceso una amnistía para casos vinculados a 13 hechos concretos entre 1999 y 2026.

La organización señaló también que más de 11.000 personas siguen "aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad".

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el pasado 19 de febrero una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

El Gobierno niega que haya presos políticos y asegura que, en realidad, son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG dedicadas a los derechos humanos y partidos opositores.

Hasta el pasado viernes, el Parlamento computaba 7.654 personas beneficiadas de la amnistía, de las cuales 247 salieron de prisión y 7.407 que tenían medidas cautelares ya gozan de libertad plena.

Este miércoles, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció el "traslado arbitrario" de 12 presos políticos que estaban recluidos en un calabozo policial conocido como Zona 7, una acción que teme sea para "desmantelar" el campamento donde han pernoctado familiares de estos detenidos a la espera de nuevas liberaciones.

También este miércoles, 26 ONG venezolanas pidieron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que promueva garantías plenas de derechos humanos para los venezolanos en su encuentro con la mandataria encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, previsto para el próximo viernes.

