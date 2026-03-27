Hasta 27 vuelos diarios estarán llegando a Margarita esta Semana Santa 

El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño, informó, desde el hotel Unik en el municipio Maneiro, sobre el incremento en la frecuencia de vuelos hacia la isla de Margarita durante la presente temporada de Semana Santa. Briceño destacó que la conectividad aérea muestra un crecimiento apreciable en comparación con años anteriores, reflejando una recuperación progresiva del sector turístico en la región insular.

Las proyecciones para los días de mayor afluencia estiman la llegada de hasta 27 vuelos diarios al Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño. Esto incluye conexiones directas desde Caracas, con frecuencias que oscilan entre 17 y 20 vuelos por la mañana, además de rutas activas desde ciudades como Valencia, Barquisimeto, El Vigía y Puerto Ordaz.

En cuanto a la infraestructura de servicios públicos, Briceño reconoció que, aunque persiste la preocupación por el suministro de agua y electricidad, el sector hotelero cuenta con la capacidad instalada para garantizar la atención de sus huéspedes.

Desde el gremio empresarial se impulsan propuestas de alianzas público-privadas que permitan soluciones estructurales a mediano plazo para la población residente y los visitantes.

La conectividad marítima también registra una alta demanda, con las empresas navieras operando a su máxima capacidad para el traslado de pasajeros y vehículos. Este movimiento busca consolidar al estado Nueva Esparta como un destino competitivo en el Caribe, aprovechando la apertura económica y el interés renovado por los atractivos naturales y culturales de Margarita, Coche y Cubagua.

El sector empresarial apuesta a que este flujo turístico permee positivamente en la economía local, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.



Nueva Esparta / Mario Guillén Montero