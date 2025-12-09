Hacen un llamado a no botar basura en la avenida Rómulo Gallegos de Barcelona

El parlamentario de servicios públicos de la comuna 4F-92 Comandante Eterno del municipio Simón Bolívar, Teobardo Marín, insta a la población a respetar el horario de exposición de basura y hace una llamado para que no la boten en la avenida Rómulo Gallegos.

Denunció que el fin de semana esta situación irregular se eleva más, pese a que aseguró que existe un cronograma que cumplen los trabajadores de la Corporación de Reciclaje de Barcelona (Recibar).

"Los vecinos colocan la basura desde la cancha hasta la calle Páez, eso se pone feo para amanecer el domingo y para el lunes. Necesitamos que eviten llevar la basura a la avenida, que esperen el recorrido de las trimotos que pasan dos veces a la semana por las comunidades", indicó.

Según Marín, existen cinco vehículos que recorren los días lunes y jueves los sectores de Barrio Lindo, el circuito 1 de Camino Nuevo y Barrio Camino Nuevo. Dijo que martes y viernes les corresponde a Virgen del Valle, 18 de octubre, Campo Alegre y Camino Nuevo I, II y III.

Mientras que el miércoles y el sábado, alegó, que les toca a los dos sectores de Menca de Leoni, a los de Rómulo Gallegos y al sector Revolución 21 de los apartamentos.

Iluminación

Marín manifestó que esta avenida requiere la sustitución de las lámparas del alumbrado público, porque el 75% está a oscuras.

Señaló que hace tres meses hicieron la solicitud por la Ven App y los llaman para preguntar, pero no les han brindado una respuesta.

Barcelona / Elisa Gómez