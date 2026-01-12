Habitantes del sector La Aduana en Barcelona confirman la detención de 15 adolescentes

Pasadas las 5:00 de la tarde de este 5 de enero, 15 adolescentes fueron arrestados mientras jugaban carnaval en los alrededores del canal de alivio en Barcelona. Así lo informaron vecinos y familiares de los aprehendidos.

El arresto fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Polibolívar, quienes supuestamente atendieron a una llamada anónima de un lugareño, quien aseguró que en la zona se registraban, en ese momento, supuestos “actos terroristas”.

En el procedimiento también fueron aprehendidos ocho hombres adultos. Todos los jóvenes fueron llevados hasta el Centro de Detención Preventivo de Polibolívar, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona.

A menos de 48 horas del arresto, el grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron trasladados hasta el Tribunal de Barcelona, donde, según testigos, asistieron a una audiencia de presentación telemática en la que quedaron privados de libertad 15 niños, niñas y adolescentes junto con ocho hombres adultos.

Familiares contaron que a los jóvenes no se les permitió la defensa privada y quedaron privados de libertad por los delitos calificados como incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir.

Sus familiares y allegados aseguran que les solicitaron recabar firmas en la localidad para demostrar la buena conducta de todos y les informaron que, tras la presentación de las mismas, supuestamente serán liberados.

Habitantes de la localidad solicitan a las autoridades la pronta liberación de los jóvenes y aseguran que todos son deportistas que integran distintas selecciones en las que han representado el estado Anzoátegui frente a otras entidades.

Barcelona / Redacción web