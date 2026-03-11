Habitantes del municipio Aragua no reciben agua por tuberías desde hace 7 días

Habitantes del municipio Aragua, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, reportaron que no reciben agua por tuberías desde hace 7 días.

La situación causa preocupación entre los vecinos, pues indicaron que pagan entre 800 y 1.000 bolívares por cada tambor de agua, mientras que la opción más barata es recargar un botellón de agua por un valor de 100 bolívares y para ello deben hacer colas.

"Sólo me estoy abasteciendo con agua que venden por recargas de botellones. En 2 días he recargado 15 botellones para preparar comida, tomar y bañarme", dijo Nevia Pinto.

Agregó que prefiere esa opción porque los cisternas que se abastecen en la planta potabilizadora cobran entre 800 y 1.000 bolívares por tambor, "pero esos camiones no los limpian nunca".

Carlos Martínez cuestionó el precio que cobran los conductores de cisternas por un tambor de agua, "pues ellos no pagan ni medio por llenar esos tanques".

Pidió a las autoridades municipales que metan la lupa a esa situación.

Vale decir que toda la población está padeciendo por la falla en el suministro y, según fuentes que prefirieron mantener el anonimato, las instituciones educativas que estaban laborando a medio tiempo, debieron suspender las clases este miércoles 11 de marzo.

Los residentes de Aragua de Barcelona llevan 7 días sin agua

La causa

Según un comunicado emitido por Hidrológica Venezolana (Hidroven), el personal técnico realizó la inspección "y se determinó la pérdida total del motor principal de la torre toma".

De acuerdo a esa información, "la falla se originó a raíz a un evento transitorio crítico (explosión) en el puente de alta tensión adyacente, ocurrido el pasado jueves en horas de la madrugada".

En ese texto también informó que de acuerdo con la notificación de la gerencia de mantenimiento de Puerto La Cruz, las acciones a seguir serían, en principio, la logística de reemplazo.

"Se ha iniciado la procura y movilización de una unidad de reemplazo de idénticas especificaciones (250 HP).

El comunicado de Hidroven también precisó el cronograma de trabajo agregando que el izaje, alineación e instalación del nuevo motor estaba programado para ejecutarse entre el 8 y el 9 de marzo "sujeto a la disponibilidad inmediata del equipo en el almacén central".

Se conoció que el día de ayer fue emitido un nuevo comunicado en el que la Hidrológica Venezolana informó que será mañana 12 de marzo cuando se procederá con el montaje y la alineación de un motor eléctrico vertical de 150 HP.

"El cronograma de trabajo contempla las pruebas de aislamiento y puesta en marcha durante la misma jornada", reza el texto.

Aragua de Barcelona / Danela Luces

