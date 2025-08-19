Grupo Vallés espera aprobación para instalar horno crematorio en el cementerio parque de Carúpano

De los cuatro crematorios que aprobaron en el país a la operadora del Grupo Vallés, uno está ubicado en Carúpano, en el estado Sucre.

Por ahora es el único en la entidad, de acuerdo con la información que ofreció el edil Rosauro Pereira, quien sostuvo un encuentro con el vicepresidente de la empresa, en una visita que hizo al municipio Bermúdez, para exponer algunos planes de mejora para el cementerio parque.

El concejal informó que la concesión para operar el camposanto está vigente y en una de sus cláusulas establece la instalación del crematorio, por lo que al tratarse de una instalación que debe ser aprobada por las autoridades nacionales, uno de los cuatro gestionados será para la capital de Bermúdez.

Esperan la visita del presidente del grupo para oficializar la información en el mes de octubre, adelantó Pereira, quien reconoció la necesidad de esta instalación en el estado Sucre.

Ordenamiento

Pereira también informó que alcanzaron un acuerdo para aumentar el número de bóvedas en la parcela principal, porque ya rebasó su capacidad.

Explicó que estas ayudas son por cinco años a fin de que los deudos, una vez cumplido este lapso, puedan disponer de los restos en osarios o en urnas más pequeñas.

Pidió a estas personas que tienen años en la parcela municipal que pasen por la Dirección de Cementerios para tramitar una solución a este problema.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano