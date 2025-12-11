jueves
Grupo LETI y Fedecámaras: acercamiento para impulsar la industria farmacéutica nacional

Los representantres de Grupo LETI y Fedecámaras se reunieron para hablar sobre economía y salud / Foto: Cortesía

En una muestra de compromiso con la reactivación económica y el bienestar social del país, Grupo LETI recibió en sus oficinas corporativas de Caracas al presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo. El encuentro institucional se suma al esfuerzo conjunto por estrechar lazos entre la cúpula empresarial y el sector de manufactura farmacéutica nacional.

Según una nota de prensa, la reunión tuvo como objetivo principal evaluar de primera mano la realidad operativa de Grupo LETI y trazar líneas de acción conjuntas que garanticen, de manera transversal a toda la industria, la sostenibilidad de la producción de medicamentos en Venezuela.

Recibido por la Junta Directiva de Grupo LETI, el máximo representante de Fedecámaras pudo conocer en profundidad el modelo de gestión que ha permitido a la farmacéutica nacional fortalecer e incrementar sus operaciones y el abastecimiento del mercado.

Temas

Durante la jornada de trabajo, se abordaron temas de relevancia para la competitividad del sector:

  • Sostenibilidad financiera
  • Incentivos a la producción
  • Cadena de suministro
  • Innovación y tecnología

Exportación

"Esta visita es fundamental para que Fedecámaras comprenda a cabalidad las dinámicas de una industria como la farmacéutica", declaró Felipe Capozzolo al cierre del encuentro.

Con este acercamiento, Grupo LETI y Fedecámaras reafirman su intención de trabajar mancomunadamente, entendiendo que la "salud de la economía y la salud de los ciudadanos son objetivos inseparables para el desarrollo de Venezuela".

