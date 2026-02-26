Grupo LETI inicia su gira MED Expert 2026 en Puerto Ordaz

Grupo LETI reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de la comunidad médica venezolana al anunciar el primer MED Expert Regional del año, que se llevaría a cabo este jueves.

Bajo el nuevo concepto de campaña “MED es conocimiento que transforma”, este evento presencial buscaría ofrecer herramientas de vanguardia y actualizaciones científicas a los médicos de la región sur del país, reseñó una nota de prensa.

El encuentro, que tendría lugar en las instalaciones del Hotel Rosa Bela a partir de las 6:00 p.m., forma parte del robusto programa de Educación Médica Continua que la farmacéutica nacional ha impulsado durante años para generar espacios de intercambio académico y actualización en diversas especialidades.

Meta

“En Grupo LETI, nuestro impulso por el desarrollo profesional y la actualización constante de la comunidad médica es cada vez mayor”, asegura el Dr. Juan Chirinos, Director Médico de la empresa, quien destaca que el objetivo es llevar conocimiento de alto nivel a todos los rincones de Venezuela. Por su parte, Álvaro Ortuño, Gerente Médico, enfatiza que esta gira por las regiones permite un acercamiento directo con los especialistas, fortaleciendo el sistema de salud a través de la formación científica de calidad.

La jornada académica del MED Expert Puerto Ordaz abordaría en simultáneo las últimas novedades y tratamientos de las líneas terapéuticas de Grupo LETI, con un resumen programático que incluye:

Línea Cardiometabólica: Análisis de enfoques modernos en el tratamiento de la diabetes tipo 2, nuevas fronteras en protección renal y el abordaje de la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos.

Análisis de enfoques modernos en el tratamiento de la diabetes tipo 2, nuevas fronteras en protección renal y el abordaje de la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. Línea Dolor: Propuestas de alineación en extremidades inferiores, manejo de lesiones como el desgarro de manguito rotador y el rol de la fisiatría en la restauración funcional.

Propuestas de alineación en extremidades inferiores, manejo de lesiones como el desgarro de manguito rotador y el rol de la fisiatría en la restauración funcional. Línea Gastro: Discusiones sobre la nueva era de la supresión ácida y el eje microbiota-movilidad.

Discusiones sobre la nueva era de la supresión ácida y el eje microbiota-movilidad. Línea Ginecología: Un recorrido por la anticoncepción desde la adolescencia hasta la madurez y el equilibrio del ecosistema vaginal.

Un recorrido por la anticoncepción desde la adolescencia hasta la madurez y el equilibrio del ecosistema vaginal. Línea Infecto-Respiratoria : Estrategias pediátricas para reducir la inflamación respiratoria en situaciones de crisis.

: Estrategias pediátricas para reducir la inflamación respiratoria en situaciones de crisis. Línea Urología: Estrategias duales para maximizar resultados a largo plazo en hiperplasia prostática.

Estrategias duales para maximizar resultados a largo plazo en hiperplasia prostática. Línea Oncológica: Optimización de tratamientos con énfasis en la eficacia biológica y el blindaje cardíaco del paciente.

Trayectoria

Con más de 75 años de trayectoria, Grupo LETI continúa consolidándose como un aliado estratégico de los médicos venezolanos, ofreciendo no solo soluciones terapéuticas de calidad con el sello “Producto Venezolano”, sino también plataformas de formación que transforman la práctica clínica diaria.

Para más información sobre el programa MED y las actividades de la organización, puede visitar:

Web: www.grupoleti.com

www.grupoleti.com Instagram: @grupoleti

@grupoleti LinkedIn, Facebook y Youtube: Grupo LETI.

Puerto Ordaz / EFE