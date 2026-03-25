Gremios y sindicatos salieron a las calles de Barcelona a exigir mejoras salariales (+Video)

Representantes de distintos sindicatos de trabajadores públicos, así como de algunos gremios, salieron este miércoles 25 de marzo a las calles de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, a exigir mejoras salariales.

Un grupo de manifestantes inició la concentración en la Plaza Bombón de la capital anzoatiguense y posteriormente se les unieron decenas de compañeros que marcharon desde la Casa Sindical. Luego, en un solo bloque, caminaron por la avenida Fuerzas Armadas, atravesaron el centro de la ciudad y salieron por el Bulevar 5 de Julio, hasta finalizar en las afueras de la sede de la gobernación.

Además de la exigencia al gobierno nacional de decretar un incremento salarial lo más pronto posible, los que participaron en la actividad también mostraron su rechazo al aumento de bonos, ya que "bono no es salario". Igualmente pidieron una vez más la discusión de contrataciones colectivas, así como la derogación del Instructivo Onapre y el Memorando 2792.

Firmes

Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, resaltó que siguen firmes en la lucha por volver a tener un ingreso que les alcance para cubrir el costo de la canasta básica. Vale acotar que, según estudios, dicha cesta supera actualmente los 600 dólares.

"El llamado es al gobierno interino. Escuche el clamor de los trabajadores del estado Anzoátegui y del país, que necesitamos y exigimos que nos atiendan lo que es el salario", expresó la también representante del Movimiento Socio-Político Laboral (Mospla) en la entidad.

Héctor Jiménez, del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), señaló que a la clase trabajadora no se le puede pedir más sacrificios de los que ya hacen. Enfatizó que el deseo de ellos es que el Ejecutivo Nacional los respete a ellos y la dignidad del salario.

"Hasta que no nos den una respuesta cónsona con la realidad del trabajador, vamos a estar en la calle", dijo el vocero, quien insistió en que ven en las actividades como la de este miércoles el camino a la solución de sus problemas y sus necesidades.

Unión

José Gallardo, secretario general del sindicato del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) en Anzoátegui, indicó que junto a él varios empleados del ente se unieron a la lucha de la administración pública. El dirigente puntualizó en la solicitud de la derogación del Instructivo Onapre, pues "es el que solapa todos los beneficios de los trabajadores".

Además de los representantes del área postal, la jornada también contó con presencia de los sectores educación, salud, construcción, entre otros. Igualmente gremios como el de enfermería o farmacia tuvieron presencia en las concentraciones y se sumaron a la marcha.

Barcelona/ Javier A. Guaipo