Gremios y gobernación se reunieron para buscar solución al tema del relleno sanitario

En aras de conseguir una solución beneficiosa para todos respecto al tema del relleno sanitario, representantes de algunos gremios empresariales se reunieron esta semana con la gobernación del estado Anzoátegui en el Parque Tecnológico Ambiental Cerro de Piedra, ubicado en el municipio Simón Bolívar de la entidad.

A dicho encuentro también asistieron directivos del Grupo Protecnia y de la Empresa de Gestión Integral de Desechos Sólidos de Anzoátegui (Egidsa). Katiuska Homsi, secretaria general de gobierno del ejecutivo estadal, destacó que el acercamiento entre el sector público y privado es el primer paso para soluciones duraderas, a la vez que aseguró que están escuchando propuestas para construir una cultura tributaria que se traduzca en mejores servicios.

Por los empresarios uno de los que dijo presente fue Orlando Suárez, director ejecutivo de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Anzoátegui, quien días atrás indicó que las tarifas por la disposición final de desechos sólidos aumentaron más de 1000% en algunos sectores. El dirigente enfatizó que necesitan bajar la carga impositiva que manejan en la actualidad y esperan empezar por el relleno sanitario.

Puntos claves

Suárez comentó que durante la reunión se habló del trabajo que viene realizando el Grupo Protecnia en el estado, y particularmente en el mantenimiento del Parque Tecnológico Ambiental Cerro de Piedra. Sin embargo, resaltó que ese no es el enfoque hacia donde apunta el sector empresarial, pues saben de la buena labor que realizan.

"La situación en este momento de todas las fuerzas vivas del estado, que son las empresas, es que necesitamos bajar nuestras cargas impositivas. Y necesitamos empezar por el tarifario que está vigente desde el 2026 de la disposición final de desechos sólidos", expresó.

El vocero precisó que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Armonización Tributaria en su Artículo 47, el cobro de los residuos generados debe ser por volumen o masa y reiteró que eso es lo que están buscando.

También recordó que tienen abierta la convocatoria para que comerciantes o empresarios pesen su basura por un mes y faciliten esa información al gremio a través de la Cámara de Comercio de Lechería, Cámara Inmobiliaria, Fedecámaras Anzoátegui, entre otros, para robustecer el informe que están armando al respecto.

De acuerdo a la nota de prensa publicada por la gobernación, otro de los puntos sobresalientes de la mesa de trabajo fue el planteamiento de reconocer e incentivar a las empresas que se mantienen al día con sus compromisos. También señalaron que en los próximos días desarrollarán jornadas de atención al usuario para aclarar dudas y revisar actividades económicas asociadas a la facturación.

Finalmente el director ejecutivo de Fedecámaras Anzoátegui comunicó que quedó abierta la posibilidad de realizar una mesa técnica, que se llevará a cabo cuando las autoridades estadales lo dispongan.

Barcelona / Javier A. Guaipo