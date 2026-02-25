Gremios sucrenses proponen un aumento inicial de $200 y rechazan la bonificación del salario

El Comando Intersindical y la Coalición Magisterial del estado Sucre realizaron una rueda de prensa en Cumaná, en la cual adelantaron las acciones que seguirán en función de solicitar mejoras en el ámbito salarial y de la recuperación de los ingresos de los trabajadores.

Gregory Quijano, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná y miembro de la Intersindical Gremial en la entidad, alertó a la clase trabajadora sobre su participación en la llamada Constituyente Laboral. “Vamos a participar todos los sectores laborales que conformamos la intergremial en el estado Sucre”.

Criticó la consulta laboral a través del Sistema Patria, que consideran que los gremios vienen activando desde la calle, para pedir aumento y recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la derogación del memorando 2792, “que confiscó las primas salariales que tenían incidencia en el salario integral, así como en las prestaciones, las vacaciones y aguinaldos”.

Cuestionó la consulta, al considerar que se trata de una solicitud vieja, así como la pretensión de aumentar 20%, un ajuste que evalúan como írrito. “Estamos solicitando mucho más que eso”.

Rechazó una vez más la bonificación del salario, porque con la misma se ratificaría la política salarial del gobierno en los últimos años. “Que los trabajadores avalen ese instrumento es darle pie a que sigan las pretensiones de no cumplir con los ajustes salariales y con los aumentos que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo”.

Propuesta

Por su parte, Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado Sucre (Suepples), anunció que desde la entidad manejan una propuesta de ajuste que parte de los 250 dólares hasta los $350.

Explicó que manejan diferentes escenarios, todos en función de recuperar el ingreso de los trabajadores en Venezuela. “En base a los indicadores sociolaborales y socioeconómicos que estamos manejando entre todas las centrales, el común es empezar el proceso de recuperación laboral en $200”. De acuerdo a la propuesta, la escala daría como resultado que los profesionales llegarían a $500.

Gómez adelantó que la información que manejan es que se pretende hacer un anuncio que no se ajusta a las solicitudes de los gremios e invitó a todos a introducir en todas las inspectorías del trabajo a nivel nacional, un pliego de solicitudes.

Agregó que el proceso de recuperación salarial requiere voluntad política del gobierno y la unidad de la clase trabajadora.

Anunció que van a comenzar a salir a las calles para exigir un salario digno y rechazó la pretensión del gobierno y de Fedecámaras de sostener “salarios de hambre durante un periodo especial, mientras se recupera la economía, la rechazamos tajantemente”.

Señaló que con los recursos del Seniat, la renta petrolera y del oro, hay recursos suficientes para iniciar un proceso de recuperación del salario a partir de $200 en el mes de marzo y llegar en mayo a $300, en septiembre igualar el promedio latinoamericano de $400 y el año 2027 llegar a $600, $700.

Para este jueves está anunciada una concentración e n la plaza El Estudiante de Cumaná, a partir de las 9 de la mañana, para ratificar las solicitudes de mejoras salariales.

Sucre / Corresponsalía