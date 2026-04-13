Gremios piden respuestas sobre la reactivación del aeropuerto José Francisco Bermúdez de Carúpano

Gremios pidieron este jueves explicaciones a las autoridades nacionales y regionales, en torno a la reactivación del aeropuerto de Carúpano en el estado Sucre, que sigue sin recibir vuelos comerciales, pese a que se habla de reactivación del turismo y la economía.

Jenny Rodríguez, vocera de la Cámara de Turismo de Sucre y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Carúpano, dijo que la intención es hacer un llamado de atención, porque a pesar de la buena temporada de Semana Santa, no hubo vuelos.

Explicó que la promesa era arrancar en diciembre pasado, luego se fijó fecha para carnaval y finalmente, se creyó que sería en la reciente zafra, pero en todas esas fechas se quedaron a la espera, pese a que las instalaciones están en buen estado y solo restan detalles para poner la terminal aérea operativa.

Sin inspecciones

Dijo que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) y sus técnicos siguen sin presentarse a hacer las inspecciones para comprobar el cumplimiento de las condiciones que puso el organismo. “Sentimos desde los gremios que falta voluntad política”.

Agregó que no se explican cómo si gobierna y ocupa los cargos la misma fuerza política, cuál es la razón para que Carúpano siga sin vuelos.

“Es una situación hasta humanitaria. Estamos desconectados. Vías terrestres terribles, conexión marítima chucuta, dónde está la conexión merecemos los carupaneros y todo el eje de Paria. No tenemos como salir con urgencia de la región y llegar a la ciudad capital”.

Señaló que ya no piden, exigen, a la gobernadora del estado Sucre, a la ministra de Transporte, la conectividad que Carúpano merece.

Sin mejoras

El secretario del Colegio de Médicos en Bermúdez, Juan Carlos Luiggi, expresó que la conexión aérea es fundamental, no sólo para el traslado de pacientes sino también por la llegada de insumos a la zona. “Movilización para todos es igual a salud, mejora en la economía”.

Sumó al llamamiento a la ministra Jackelin Farías, al general Aníbal Bellorín y al ingeniero Rolando Alcalá, para que se acuerden que la mitad este de Sucre, donde habitan unos 500 mil pobladores, necesita conexión aérea y apoyo con la electricidad.

Coincidió en que se trata de un llamado humanitario, para que se resuelva el tema, e incluyó el tema eléctrico y el arreglo de las vías troncales.

Criticó el reciente aumento de los peajes, en Sucre hay dos, y que lo recaudado no se reinvierta en mejoras en la red de carreteras de la entidad.

Sucre/ Yumelys Díaz