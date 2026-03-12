Gremios merideños retoman las calles: “Sin salario no se puede trabajar”

Este jueves 12 de marzo, la Intersindical de Mérida, una coalición que agrupa a diversos gremios y sindicatos del sector público, protagonizó una concentración para denunciar la precariedad laboral y exigir al Ejecutivo nacional una respuesta inmediata a sus demandas socioeconómicas, con exigencias claras: salario, salud y prestaciones.

El objetivo de la protesta es la exigencia de salarios justos y dignos, la actualización del cestaticket y el pago de las prestaciones sociales. Asimismo, los manifestantes reclamaron la reactivación urgente del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), un beneficio crítico para la estabilidad de los trabajadores.

Entre consignas como “Señor ministro, queremos proponer: que viva con mi sueldo y yo con el de usted” y “Somos docentes, no somos delincuentes”, los sectores académicos recalcaron que la crisis salarial frena directamente el desarrollo de las instituciones.

Líderes gremiales y autoridades universitarias coincidieron en que la lucha no cesará hasta que las normas contractuales dejen de ser «letra muerta».

Laura Luciani Toro, profesora y exdecana de FACES enfatizó la urgencia de recuperar el poder adquisitivo. “Estamos aquí una vez más luchando por nuestras reivindicaciones, esperamos que el Ejecutivo Nacional entienda que sin salario se puede trabajar”, expresó.

Asimismo, Maydoli Villegas secretaria de organización de la asociación de empleados de la Universidad de Los Andes, informó que esta acción forma parte de un movimiento nacional junto a la comunidad merideña. “Exigimos al gobierno nacional que se respeten las normas contractuales que se quedaron en letra muerta”, empresó.

Por otra parte, Dionis Davila, secretario general de gremio de Profesionales y Técnicos Universitarios de la Universidad de Los Andes (SIPRULA) reafirmó el compromiso de los profesionales y técnicos. “Desde los gremios de toda Venezuela no descansaremos y por eso estamos en las calles exigiendo lo que nos corresponde”, aseguró, subrayando que el objetivo final es que cada venezolano cuente con condiciones de vida dignas.

La dirigencia gremial ha dejado claro que la defensa de las condiciones laborales es una constante necesaria para garantizar la vida y el trabajo digno en el país.

Mérida / TalCual