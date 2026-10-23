Gremios empresariales y gobierno se reunieron en Caracas para avanzar en la reactivación de la pesca industrial

Sectores empresariales y de gobierno iniciaron en Caracas la discusión de los nudos críticos que afectan la reanudación de la actividad pesquera industrial en los estados Sucre y Anzoátegui.

La comisión de trabajo fue instalada por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo y contó con la participación de representantes de Fedecámaras Sucre y Anzoátegui, Consecomercio, Asociación de Armadores, Fedeindustria Sucre y otros actores productivos, claves para la reactivación económica de los estados pesqueros.

Voceros de Fedecámaras Sucre visualizaron el espacio como una alternativa fundamental para superar la compleja situación que atraviesa el sector, tras dos años de paralización de actividades. Esta representación gremial también mantiene preocupación por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el estado Sucre, el cual se ha reducido a su mínima expresión.

Durante el encuentro, las discusiones se enfocaron en aclarar y agilizar los trámites y procedimientos exigidos por organismos internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).

El cumplimiento de estas normas es determinante para reactivar las exportaciones de la industria pesquera, impulsar la generación de empleos directos e indirectos y dinamizar las economías regionales.

Aval

El presidente de Fedecámaras Sucre, Abelardo Kasabdji, dijo que son optimistas en torno al encuentro y valoró positivamente el esfuerzo del Ministerio de Pesca y Acuicultura para que se pueda superar la coyuntura y alcanzar un acuerdo favorable entre los armadores y las autoridades.

“Nosotros desde Fedecámaras vamos a seguir tutelando este acercamiento porque tenemos que lograr un resultado que será aplaudido por todos los sectores económicos, el pueblo y los gobernantes”, dijo el dirigente.

Sucre/ Corresponsalía