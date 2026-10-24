Denuncian malas condiciones en el área de suministro del Complejo Hospitalario Razetti

Edisson Hernández, delegado de prevención del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti, coordinador general de Motrasalud y miembro ejecutivo de FetraEnergía, denunció en videos difundidos en redes sociales que el área de suministro del centro opera en malas condiciones para el personal.

Según Hernández, hace poco una trabajadora sufrió un accidente laboral por el mal estado de una silla. “Esto no se llama silla, esto es un parapeto de silla”, dijo refiriéndose a un asiento sin espaldar.

Explicó que el área de suministro debería estar climatizada las 24 horas y que el personal debe contar con baños dignos. “Miren cómo están estos baños”, pidió al mostrar las instalaciones, y los calificó de “infrahumanos”.

El dirigente sindical también cuestionó las prioridades de las autoridades regionales. Dijo que ve “absurdo” que se construya una plaza mientras no se arreglan las áreas de trabajo.

Hernández afirmó que la situación vulnera el artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y el derecho a la vida, consagrado en el artículo 43 de la Constitución.

Barcelona / Redacción Web