Organizaciones piden reforma penal en torno al maltrato animal

En el marco de las discusiones sobre la reforma de la Ley para el Trato Digno y Reconocimiento de Animales de Compañía que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional (AN), diversas organizaciones proteccionistas hicieron énfasis en la necesidad de una modificación en el código penal.

Según indicaron, el objetivo hacia el que apuntan es que el maltrato contra la fauna, bien sea doméstica o silvestre, sea tipificado como un delito. Obdalys Salazar, directora de Festival de Huellas, resaltó que la ley vigente no aplica sanciones lo suficientemente contundentes y ve necesario que haya un ajuste para que todo aquel que atente contra los animales sea castigado penalmente.

A juicio de Oriani Moreno, representante del Bloque de Defensa Animal de Venezuela, la ciudadanía también debe entender que quien ejerce la violencia doméstica suele empezar maltratando a los animales, por lo que considera pertinente que aquellas personas que cometan este tipo de actos paguen con prisión.

Reforma

Obdalys Salazar insistió en la petición de que se haga justicia y el maltrato hacia la fauna doméstica y silvestre deje de estar regulado bajo una "ley administrativa", que es como calificó la normativa que se mantiene vigente desde 2010.

"Esta ley ya quedó prácticamente inactiva porque sus sanciones no llevan a cárcel más allá de ocho días", manifestó la vocera.

Además recordó que uno de los casos de maltrato animal que más resonó en el tiempo reciente en Anzoátegui fue uno donde la víctima fue un oso melero, pero cuestionó que no se supo si finalmente las autoridades dieron con los responsables.

Consciencia

Oriani Moreno, quien también representa a Planeta Animal Rescue, citó como ejemplo de un grave caso de maltrato animal uno registrado en el estado Portuguesa, donde supuestamente una persona le causa una herida en la cara a un perro.

"Ese tipo de personas no pueden pagar con sanciones administrativas. Deben y tienen que ir a prisión. Es la única manera de que podamos bajar los altos índices de maltrato animal que azotan a nuestro país", expresó.

Reiteró que comportamientos agresivos como el mencionado suelen ser un indicio de futuros episodios de violencia doméstica, por lo que resulta urgente que los victimarios comiencen a tener castigos ejemplares.

"Seguiremos insistiendo en que el Estado debe reformar es el código penal, para que el maltrato sea considerado un delito penal autónomo", acotó la vocera, quien dijo que ven como una "victoria parcial" las modificaciones que pueda aprobar la Asamblea Nacional respecto a la Ley de Trato Digno y Reconocimiento de Animales de Compañía.

Barcelona / Javier A. Guaipo