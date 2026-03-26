Gremios empresariales nacionales visitan Cumaná para abordar crisis de servicios públicos

Los presidentes nacionales de Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria visitaron este 24 de marzo la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, para evaluar la situación generada por el colapso de los servicios públicos que ha golpeado a distintos sectores de la entidad en los últimos días.

La agenda incluyó reuniones con representantes del sector productivo y autoridades regionales y municipales, con el objetivo de revisar las principales afectaciones que enfrentan comerciantes, industriales y empresarios por las fallas en el suministro de agua, electricidad y otros servicios básicos.

Sector privado exige soluciones de fondo

Tito López, presidente de Conindustria, explicó que la visita tuvo como propósito escuchar de primera mano los planteamientos de los sectores industriales y comerciales para llevarlos a los organismos competentes y promover respuestas que permitan atacar las fallas estructurales que afectan la producción en Sucre.

José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, informó que durante la mañana sostuvieron una reunión con la gobernadora Jhoanna Carrillo y el alcalde Pedro Figueroa, en la que abordaron la crisis del agua, los trámites administrativos y la necesidad de avanzar en una armonización tributaria que estimule la generación de empleos.

“Estamos aquí para tratar de generar las soluciones necesarias y abrir los caminos para que hayan puentes de comunicación estables”, expresó Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras.

Los dirigentes coincidieron en que la prioridad es sumar capacidades técnicas, gerenciales e institucionales para impulsar soluciones reales en materia de agua y electricidad, dos de los servicios más afectados en Cumaná y en el resto del estado Sucre.

Cumaná / Lino Castañeda