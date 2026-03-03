Gremios de Cumaná solicitan apoyo a la gobernación del estado Sucre ante crisis del agua potable

Desde la sede de la Cámara de Comercio de Cumaná, representantes de distintos gremios productivos de la ciudad manifestaron su preocupación por la crisis de agua potable que afecta a la capital del estado Sucre desde hace ocho días.

Voceros de los sectores turismo, farmacéutico y salud, entre otros, ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron las consecuencias que ha generado la interrupción del suministro de agua por tuberías, producto de una ruptura en la tubería principal que abastece a la ciudad, ocasionada —según se informó— por factores naturales que afectaron el sistema en el embalse de Turimiquire.

Los representantes gremiales señalaron que la prolongada suspensión del servicio impacta de manera directa la operatividad de hoteles y posadas, cuyos niveles de ocupación han disminuido considerablemente ante la imposibilidad de garantizar servicios básicos a los visitantes.

“Nosotros pedimos que nuestros prestadores de servicios turísticos, en el sector privado también sean tomados en cuenta (..) que el gobierno no nos vea como enemigos, somos sus aliados” precisó la presidenta de la Cámara de Turismo del estado Sucre, Cecilia Sucre.

Más cisternas

En el área de salud, la situación también es crítica. Indicaron que el agua que actualmente recibe el principal centro asistencial de la primogénita no es suficiente para cubrir las necesidades hospitalarias, lo que dificulta la atención adecuada de los pacientes y el funcionamiento de laboratorios y demás servicios médicos.

Ante este panorama, los gremios anunciaron su disposición de colaborar con la Gobernación del estado Sucre para contribuir en la búsqueda de soluciones que permitan superar la contingencia. Sin embargo, solicitaron mayor apoyo institucional, especialmente en lo relacionado con el llenado de cisternas.

“Queremos ser parte de la solución de ese problema, de corto, mediano y largo plazo” expresó Miguel Amendolara, presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná.

Explicaron que actualmente sólo están autorizadas para abastecerse de agua aquellas cisternas aprobadas por el Gobierno regional, lo que limita la capacidad de respuesta del sector privado para mitigar la crisis.

Los voceros hicieron un llamado a las autoridades regionales para establecer mecanismos conjuntos que permitan atender la emergencia con mayor celeridad y garantizar el acceso al vital líquido, no sólo para el sector productivo, sino para toda la población cumanesa.

Cumaná / Lino Castañeda