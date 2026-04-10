Gremio turístico da cuenta de la visita de unos ocho mil visitantes a Mochima durante Semana Santa

La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Mochima (Camacotur) y vocera de Fedeturismo Sucre, Gloris Muñoz, hizo un balance de la recién concluida zafra de Semana Santa, en el cual dijo que se registró la mayor afluencia de temporadistas en cinco años.

De acuerdo a las cifras, unos ocho mil visitantes entraron en Semana Santa, lo cual consolida a Mochima como “joya de la corona” del oriente venezolano, alcanzando un 100% de ocupación hotelera y un repunte histórico en la economía local.

Resaltó que el parque nacional reafirmó su liderazgo como el destino predilecto de Sucre y Anzoátegui durante el asueto.

Según reportes de la Camacotur, la cifra de ocho mil personas, marca el número de visitantes más alto registrado en el último lustro.

La mayoría de los turistas tenían lugar de origen en los estados Bolívar, Monagas, Anzoátegui y el Distrito Capital.

Agregó que tras ocho años sin servicios, se reabrió la playa Cautarito Ecoland, una Playa dedicada a la práctica del turismo ecológico.

Estrategia

Muñoz señaló que el éxito se atribuye a un despliegue coordinado entre el Instituto Nacional de Parques (Inparques), la comunidad organizada en el consejo comunal, Camacotur, la Empresa Puerto Viejo y los cuerpos de seguridad.

"Ver el pueblo lleno de vida nos confirma que somos el epicentro turístico de Sucre. Mochima es hoy una comunidad organizada que gestiona su destino de forma sostenible”, afirmó Muñoz.

Dijo que el repunte masivo responde a una estrategia impulsada por los pobladores a través de plataformas digitales, viralizando sus atractivos naturales y monumentos. Además, la mejora en la infraestructura del muelle, servicios básicos y la calidez en la atención al cliente fueron determinantes para que Mochima fuera percibida como “el lugar donde había que estar”.

Señaló que la temporada no solo se centró en la recreación, sino en la protección del ecosistema. Guardaparques y jóvenes guías turísticos de Puerto Viejo Mochima mantuvieron una labor constante de educación ambiental, informando a los visitantes sobre las normas del parque para garantizar un turismo responsable y duradero.

Muñoz agradeció el apoyo de la gobernadora Johanna Carrillo y el compromiso de los cuerpos de seguridad, destacando especialmente al personal de guardaparques y las jóvenes guías turísticas de la Empresa Puerto Viejo Mochima.

Sucre / Yumelys Díaz