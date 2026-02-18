Gremio turístico afirma que el Carnaval 2026 superó las expectativas

Desde la Cámara de Turismo del estado Anzoátegui (Caturanz) dijeron estar contentos ya que el recién culminado asueto de Carnaval superó las expectativas que tenían antes del mismo. Indicaron que la ocupación hotelera estuvo en un 55%, cifra que consideran postiva.

Marbely Zambrano, presidenta del gremio, destacó que los números que manejan están basados en el movimiento registrado en Lechería y Puerto La Cruz. También resaltó el auge que volvió a tomar la ciudad porteña como destino turístico, luego de varios años de capa caída.

La vocera detalló que los hoteles ubicados cerca del Paseo de La Cruz y El Mar (antiguo Paseo Colón) fueron los que mayor ocupación tuvieron en la localidad portocruzana, pues allí el promedio superó el 60%. Esto lo atribuye al trabajo en conjunto realizado entre Caturanz, los propios hoteleros y también las autoridades, que han hecho esfuerzos por reforzar tanto la seguridad como la oferta de espacios recreativos.

Grata noticia

Marbely Zambrano aseguró que el de 2026 ha sido el mejor asueto de Carnaval documentado por la cámara de turismo, al menos desde que ella está al frente del gremio (mediados de 2022).

"Los mejores picos que habíamos visto siempre habían sido los últimos días de diciembre y primeros de enero, y Semana Santa. Carnaval era hasta ahora un asueto no tan alto para nosotros, por lo que lo visto recientemente nos satisface mucho", comentó la gremialista.

También indicó que en los sondeos realizados constataron la visita desde estados como Guárico, Táchira, Bolívar, sumado a la ciudad de Caracas. "El trabajo que se ha venido realizando ya está dando sus frutos porque la gente nuevamente va tomando Anzoátegui como destino (turístico) y eso nos mantiene muy contentos", expresó.

La presidenta de Caturanz insistió en que el reposicionamiento de Puerto La Cruz como atractivo para el turismo es una gran noticia. Acotó que en los últimos años por ejemplo la ocupación hotelera estaba por debajo de lo registrado en Lechería, pero en esta oportunidad todo fue más parejo.

"El muelle (Paseo de La Cruz y el Mar) lo recuperaron y desde allí salieron muchas embarcaciones. Las islas también tuvieron bastante ocupación durante este período y de verdad es muy gratificante", resaltó la gremialista, quien también destacó el crecimiento de la oferta gastronómica y de los artesanos en el Paseo Colón.

A todo lo mencionado por la vocera se le suma que varios hoteles ofrecen paquetes que incluyen salidas hacia islas del Parque Nacional Mochima, entre otros atractivos, para incentivar a los turistas.

Reto

Zambrano indicó que el gremio actualmente afronta un reto junto a la empresa privada, pública y universidad de ofrecer un catálogo de atractivos turísticos, así como de página web, entre otras herramientas para facilitar a los que forman parte del turismo la conexión con las ideas que están desarrollando.

Alabó que en el tiempo reciente se vienen realizando también eventos deportivos o congresos que permiten que en las temporadas bajas la ocupación no esté tan disminuida.

Barcelona / Javier A. Guaipo