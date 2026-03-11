Gremio propone plan de asistencia al sector cacao ante baja vertiginosa de los precios del rubro (+Fotos)

El director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocve), Álvaro López, llamó a las autoridades nacionales a poner en ejecución un plan de asistencia social en las zonas de cultivo del Teobroma, debido a la crisis que ha generado los bajos precios del rubro, así como la desmejora en la producción en estados como Sucre, como consecuencia de la crisis climática y la proliferación de plagas como el hongo escoba de bruja.

López señaló que en el caso de Sucre, se trata de asistir a unos 8.500 productores y sus familias, que sufren el impacto del derrumbe de los precios del rubro, que pasó de cotizarse en bolsa en unos 12 dólares la tonelada, a costar $2,5. En la entidad se cultivan unas 36 mil hectáreas.

Reconoció que el impacto de la crisis climática y los bajos precios de la fruta, han ido en detrimento de la calidad de vida de los productores, por lo que están pidiendo auxilio a las autoridades nacionales.

“Hay que, de manera urgente, tomar medidas sociales y económicas, para una política cacaotera nacional de auxilio a los productores de cacao”.

Plan

Recordó que en enero entregaron a los ministerios de Ciencia, Agricultura y Comercio, un plan de recuperación del sector, que contiene ocho vértices, que pueden ayudar a recuperar la producción a nivel nacional.

Explicó que los precios actuales del cacao obedecen a una sobreoferta del rubro, por parte de países como Ghana y Costa de Marfil, que en 2024 se vieron afectados por fenómenos climáticos y que comenzaron a recuperarse rápidamente en 2025; mientras que Ecuador, Colombia y Brasil, vienen repuntando en la producción.

Sucre/ Yumelys Díaz