Gremio propone alternativas para el resurgir del sector licorero

Desde la Cámara de Licoreros del estado Anzoátegui proponen alternativas para el resurgir de este sector en la entidad, que nuevamente cerró un año con más bajos que altos, al menos en lo que a licorerías se refiere.

Si bien es cierto que en la temporada decembrina y los primeros días del mes de enero suele aumentar el consumo de bebidas alcohólicas, voceros del gremio indican que todavía no llegan al nivel de productividad de otrora porque además tienen una competencia dura con los bodegones y supermercados.

Es por eso que entre las soluciones para generar equilibrio plantean la revisión de tributos y prestación de servicios públicos hacia el sector, la posibilidad de que les den acceso a créditos blandos a través de los bancos y que las empresas distribuidoras apliquen políticas de comercialización más justas enfocadas en lo que son las licorerías.

Caída sistemática

La directiva de la cámara en Anzoátegui resaltó que en los últimos cinco años la caída en las ventas ha sido sistemática. Como principales causas señalan las sanciones económicas de las que ha sido víctima el país, lo que disminuyó la circulación del dinero, así como la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.

Precisaron que "la peor parte" de toda la situación se la ha llevado el sector licorero, que agrupa alrededor de un 95% de los expendios de bebidas alcohólicas (el porcentaje más bajo reúne a bodegones y supermercados).

Joselyn Salazar, miembro de la directiva de la cámara, agregó que las licorerías son las más perjudicadas porque son los establecimientos cuyo poder de flujo de caja ha disminuido más. Atribuye eso a la "voracidad tributaria de los últimos años" y al aumento de los servicios públicos como agua, electricidad, aseo y relleno sanitario.

Otros voceros indicaron que igualmente se ven golpeados por los que trabajan de manera clandestina y por los que fomentan una competencia desleal al vender productos "casi al costo", entregando un alto porcentaje de ganancias con tal de tener mayor comercialización.

Desde la directiva de la cámara reiteraron que en los últimos años el panorama ha sido oscuro puntualmente para las licorerías y por eso muchos siguen con la indecisión de mantenerse abiertos o desistir y bajar la santamaría. Por tal razón esperan la contribución de los entes competentes para revivir dicho sector.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo