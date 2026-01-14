Gremio productivo pedirá la eliminación del arancel de 15% que cobra EEUU al cacao y al café

Este miércoles, la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), realizó una rueda de prensa en Carúpano, estado Sucre, para solicitar se tramite ante el gobierno norteamericano, desde el Ministerio de Comercio nacional, la eliminación del arancel de 15% que se cobra a la entrada de cacao y café venezolanos a ese mercado.

Álvaro López, director de Asoprocave y dirigente del área en la entidad, señaló que a agenda de 2026 del organismo se enfocará en la defensa de los productores del área y explicó que en el caso de Venezuela, los productos locales tienen un arancel de 15$, lo cual desfavorece la producción nacional y aspiran que como parte de las nuevas relaciones, se tome en cuenta la petición, a través del ministro de Comercio Luis Antonio Villegas Ramírez.

Al respecto, recalcó que la medida ayudará a mejorar las condiciones de productores de rubros de la oferta agrícola exportable.

Cree que estos aranceles complican la situación de las exportaciones y la competitividad de los rubros nacionales, por lo que desde Asoprocave creen que pueden lograr eliminar estos impuestos, pueden ayudar a mejorar los costos internacionales y la economía de los productores nacionales.

Considera que la eliminación del arancel beneficiaría de manera directa a los precios del cacao, que este año, en sus últimos meses, vio descender los precios internacionales en 40%. La situación afecta de manera particular a los productores y a sus familias. “Al eliminar o exonerar estos aranceles, ayudaría a mejorar los precios”.

López explicó que Estados Unidos es uno de los destinos más importantes del cacao venezolano. “Estados Unidos es un socio tradicional y uno de los primeros mercados consumidores de chocolate”.

Dio cuenta de mejoría en la cosecha 2025 con un incremento de 10% en la producción nacional y atribuyó la mejora a la activación de actividades para educar al productor para la contención de la “Escoba de bruja”.

Economía

El presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano y presidente del Grupo Intercacao, Alejandro Prosperi, señaló que se abre una ventana de oportunidades para mejorar las condiciones de la economía venezolana, que evaluó como “colapsada” y pedir la excepción del arancel de 15% que se estableció al inicio del mandato de Trump.

Prosperi especificó que en Venezuela, unas 20 mil familias sustentan su economía en el cultivo del cacao, en 17 estados del país y unas 70 mil hectáreas cultivadas de cacao en todo el país. “En Sucre, está el epicentro más importante de toda Venezuela”.

En Sucre, la superficie cultivada de cacao es de 36 mil hectáreas y unas 9500 familias dedicadas al rubro.

Informó que entregarán una carta al ministro de Comercio, Luis Antonio Villegas Ramírez, para que tramite ante el gobierno norteamericano, a fin de buscar apoyo para los productores de café y cacao venezolanos.

La medida debería incidir en la estabilidad de precios de ambos productos y redundar en la mejora de las condiciones de los productores, pero aclaró que la petición de eliminar el arancel, debe ser tramitada de gobierno a gobierno.

Sucre / Corresponsalía Carúpano