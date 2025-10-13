Gremio estima que aumenten las ventas en la época decembrina

Wael Raad, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Anzoátegui, prevé que en la venidera época decembrina haya un aumento de 15% en la ventas en comparación con el mes de diciembre del año 2024.

"La Cámara proyecta un crecimiento moderado, pero sostenido en las ventas, con expectativas de hasta un 15% de incremento respecto al año anterior. A pesar de los contratiempos y dificultades, que son muchas, hay optimismo porque la inversión y responsabilidad ya están adquiridos. El consumidor siempre hace lo necesario para cubrir estos meses que son de gastos y el comerciante se prepara", explicó.

El vocero del gremio afirmó, además, que los comerciantes han reforzado sus inventarios y que los proveedores se han adaptado a la situación actual ofreciendo créditos y facilidades de pago dependiendo del rubro.

Ofertas

De acuerdo con las proyecciones ofrecidas por Raad, en diciembre habrá "ofertas navideñas reales" que llamen la atención de los clientes.

"Los rubros con mayor movimiento proyectado son alimentos, ropa, tecnología, y juguetes o detalles en ese sentido. Pero siempre el movimiento o temporada beneficia al comercio en general. Desde la Cámara de Comercio vemos con buenos ojos cualquier esfuerzo que contribuya a la estabilidad económica. En esta temporada es clave que el comportamiento del dólar se mantenga dentro de rangos manejables, porque cualquier variación impacta directamente en los precios y en la capacidad de compra de la gente", acotó.

Al ser consultado sobre el adelanto de las Navidades para octubre, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la entidad aseguró que en estos primeros días del mes se ha notado un "leve aumento" en la actividad comercial.

"El aumento se ha visto especialmente en rubros de alta necesidad, entre ellos, alimentos. Incluso algunos van saliendo a comprar ropa considerando que en este mes puede ser más económico que en diciembre. Sin embargo, el repunte fuerte siempre se da en noviembre y los días fuertes de diciembre", aclaró Raad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez