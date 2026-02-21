Gregorio Rojas: Los problemas del fútbol venezolano obedecen a un tema de cultura (+Fotos)

Gregorio Rojas, narrador de Venevisión, es un analista del fútbol y por esa razón, se siente capacitado para revelar cuál es la razón que ha impedido que tanto la selección de Venezuela como los equipos de la Liga FUTVE, Primera División patria, puedan trascender a nivel internacional.

Este periodista, que ha dedicado los últimos dos lustros a evaluar el balompié nacional, concluyó que lo que le hace falta a los elencos criollos es cambiar su identidad cultural, para poder amoldarse a las tendencias del siglo XXI.

Gregorio Rojas es un periodista deportivo de Venevisión / Foto: Prensa Venevisión

"Los problemas del fútbol venezolano obedecen a un tema de cultura", explicó Rojas en una reciente visita al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo, donde presenció un duelo entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes en el marco de la Gran Final de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ganó 4-2 La Nave Turca en seis cotejos.

Una necesidad para La Vinotinto

Este comunicador social, que se encargó de transmitir duelos de Venezuela en las Eliminatorias Suramericanas Rumbo a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026 para Venevisión, piensa que La Vinotinto todavía no ha clasificado a una justa universal, porque sus miembros no entienden lo que significa portar la camiseta del seleccionado.

"Ellos (los jugadores) deben entender que no hay algo que no existe un orgullo más grande que lucir la casaca nacional. Eso es algo que sí entienden atletas olímpicos de otras especialidades (baloncesto, voleibol, boxeo, ciclismo, esgrima y atletismo, entre otras), al igual qe los peloteros que van al Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés). Pero en el caso del fútbol eso no ocurre porque todavía los muchachos no han asumido la responsabilidad de ser las figuras del país", explicó este locutor que junto con Ignacio Benedetti y Josías Castro -sus compañeros de transmisiones en Venevisión- conduce el pódcast A Tres Toques en la plataforma YouTube.

El comunicador ha realizado coberturas de topes premundialistas de la selección de Venezuela / Foto: Prensa Venevisión

Rojas, quien se vinculó al fútbol cuando era niño porque su padre (de quien se reserva el nombre) lo llevaba a ver duelos de Aragua FC en Maracay, espera que tras la salida del director técnico argentino Fernando Batista y la llegada de Oswaldo Vizcarrondo al banquillo de la tropa de la Cuna del Libertador Simón Bolívar pueda generar un verdadero sentido de pertenencia entre los futbolistas y la agrupación grana.

"La buena actuación de Venezuela dependerá de qué tan efectivo sea Vizcarrondo a la hora de dar un mensaje de pertenencia a sus jugadores. Eso será tan importante como evaluar los temas físicos y tácticos que pueda emplear el nuevo estratega de La Vinotinto, pues todas esas piezas juntas harán exitosa o no a una generación. Si el nuevo entrenador es capaz de inculcar disciplina y orden en sus pupilos, además de un gran respeto por la selección, seguramente Venezuela obtendrá buenos resultados en diferentes torneos".

Rechazo al gigantismo balompédico

Rojas no es amante del "gigantismo balompédico" que se basa en ampliar el número de participantes en certámenes de alto nivel, pues cree que esta tendencia le resta calidad al espectáculo.

Considera que la elevación de 32 a 36 cuadros que intervienen en la Liga de Campeones de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) y la ampliación de 32 a 48 selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) generarán topes poco parejos en las etapas iniciales, algo poco atractivo para los fanáticos.

El analista de balompié no desea que se maximice el gigantismo en los torneos importantes / Foto: Prensa Venevisión

"El gigantismo que está pasando en el mundo del fútbol no es positivo porque afecta la calidad de las competencias. Siempre la calidad debe privar sobre la cantidad y ahora ocurre lo contrario. Hoy día, en la Champions (Liga de Campeones) estamos viendo esas consecuencias y ahora las notaremos de forma más profunda en el Mundial. La Eurocopa (cita europea de representaciones nacionales del viejo continente) todavía está en contra de esta tendencia porque admite a 24 participantes y no deja de ser vistosa, ojalá eso se mantenga. La Copa del Mundo 2026 será con 48 selecciones y por primera vez no se ve a un grupo de la muerte (parejo), eso demuestra que eso no es beneficioso para este espectáculo. No quiero pensar si llegan a elevar la cantidad de oncenas a 64 en otros Mundiales, simplemente habrán lotes de vida (con resultados predecibles) y sin trascendencia- Si esto sigue así, la primera ronda de una contienda de alto calibre será muy poco atractiva y sólo servirá para dilucidar los que avanzan a la fase de nocaut, donde empezará a verse algo más de calidad en los enfrentamientos", añadió el relator que no estaría de acuerdo con que se suprima el proceso clasificatorio sudamericano de cara a la reunión planetaria 2030.

"Creo que si no se realizan eliminatorias en América del Sur sería negativo para los países afiliados a CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol). Lo voy a poner de una forma simple con esta frase: 'yo no quisiera que Venezuela vaya a un Mundial por secretaría (al comparar con el acto de recibir un título sin acudir al acto de grado)'. Quisiera que lo consiga jugando en la cancha. Eso es lo que vivimos toda la vida y no concibo una clasificación de otra manera. Pienso que el nuevo sistema que proponen para 2030 (en la que accederían de manera directa nueve de los 10 miembros de CONMEBOL a la competencia planetaria y el último de la tabla tendría derecho a la repesca) le restaría competitividad deportiva a nuestra zona, así como animosidad. Sería algo que perjudicaría por completo a nuestro fútbol".

Falla de los clubes patrios

Al parecer de Rojas, quien también es capaz de describir confrontaciones de béisbol y baloncesto, lo que ha impedido que los combinados de la Liga FUTVE trasciendan en las Copas Libertadores y Sudamericana, ambas organizadas por CONMEBOL, es que no han podido desarrollar la identidad que los diferencie con otras agrupaciones. Está convencido de que en la máxima categoría de "La Pequeña Venecia" no se ven diferencias entre los conjuntos, algo que impide una verdadera evolución.

"El fútbol nacional tiene un problema desde hace 20 años, cuando mi papá me llevó a ver un Aragua contra Trujillanos en Maracay, y es que los equipos juegan a lo mismo: detrás de la pelota. Los 20 jugadores (no se incluyen a los porteros) hacen lo mismo y así nunca van a evolucionar. Si la bola va a la banda izquierda y todos los futbolistas se van a esa zona y no generan cosas más allá. Ninguna tropa es capaz de hacer una apertura de la cancha, no hay los rigores que caracterizan al balompié de calidad, como el que se disputa en Europa, eso los afecta al momento de intervenir en grandes certámenes, porque cuando retan a representaciones brasileñas o argentinas, hay principios tácticos que ellas hacen y no se aplican aquí, en el país, lo que causa sus derrotas constantes".

Josías Castro (izquierda), Gregorio Rojas (centro) e ignacio Benedetti (derecha) conducen un pódcast en YouTube / Foto: Prensa Venevisión

Según Rojas, la única manera de que esta tendencia cambie es trabajar diferentes sistemas desde las bases, es decir, las categorías formativas para que nuevas generaciones puedan ser más competitivas a largo plazo.

"Mientras no hayan nuevas metodologías de trabajo en categorías formativas (desde la sub 10 hasta la sub 17) y si no se explica cómo hay que pararse en una cancha, nada va a cambiar rápido. Uno debe hacer una transformación mental en la preparación de los jugadores, para que el fútbol venezolano sea competitivo y capaz de animar a la gente a disfrutarlo. Se debe procurar que la gente se motive a ver en Venezuela un partido de gran nivel como sucede en otras naciones. Para lograrlo, hay que cambiar la parte táctica y metodológica de nuestro fútbol porque eso influirá en el el grado de calidad", concluyó.

Valencia / Joseph Ñambre