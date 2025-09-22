Gobernadora de Puerto Rico afirma que entregaría a Maduro a EEUU y cobraría recompensa

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó este lunes que entregaría al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Estados Unidos y cobraría la recompensa que ofrece Washington, en el marco de las tensiones en el Caribe.

"Lo entregaría a las agencias federales y cogería el reward (recompensa) de 50 millones de dólares. Así de sencillo", contestó González al ser preguntada en la emisora WKAQ 580 qué haría si tuviera de frente a Maduro.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., es escenario desde hace semanas de maniobras militares del Ejército estadounidense, coincidiendo con su despliegue en el Caribe por las tensiones con Venezuela.

No es la primera vez que la gobernadora se dirige a Maduro, al que ha calificado en conferencias de prensa de "líder del cartel de Venezuela" y de "pandillero que utiliza la violencia como mecanismo de expresión y como mecanismo de infundir miedo".

González ha mostrado asimismo un apoyo sin fisuras a la supuesta lucha contra el narcotráfico de EE.UU. en el Caribe y ha dado la bienvenida a que en la isla se desarrollen maniobras militares y se desplieguen aviones F-35.

Maduro también ha respondido a declaraciones anteriores de la gobernadora. El pasado 9 de septiembre, la exhortó a liderar personalmente una posible "invasión" contra su país.

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", expresó el mandatario venezolano.

San Juan / EFE