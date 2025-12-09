Gobernadora Carrillo anunció en Güiria inicio de obras de vialidad durante el festejo de la fundación

Güiria, capital del municipio Valdez del estado Sucre, celebró este lunes de forma doble, los 258 años de la fundación de la población y el día de su patrona, la Inmaculada Concepción, motivo por el cual se realizaron actividades religiosas, una sesión solemne de la cámara municipal, así como eventos culturales y deportivos.

La eucaristía por la fecha fue encabezada por monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, acompañado por el presbítero Gabriel Trigueros, párroco de esta comunidad, y los presbíteros Robert Acosta, Wladimir Tesorero y Pablo Cádiz.

Unas 400 personas se congregaron en el templo parroquial de Güiria, para escuchar la misa del obispo, quien resaltó durante su homilía, el valor de María madre. “No dudemos, hermanos, que la Madre de Dios vela por nosotros”.

En la plaza Bolívar de Güiria se realizó la sesión solemne, que tuvo como oradora a la gobernadora Jhoanna Carrillo.

Intervención

Durante su intervención, la mandataria regional, anunció que se intervendrá la Troncal 9 para realizar mejoras y rehabilitación, así como la continuación de la carretera Güiria-Macuro, con 30% de avance.

Carrillo informó que se trata de una serie de proyectos ya aprobados desde la presidencia y que incluyen rehabilitación de centros escolares y el acondicionamiento de la infraestructura.

Anunció que se están preparando para la apertura de inversiones, ya que en la población se asentarán empresas ligadas a la actividad petrolera y gasífera.

En horas de la tarde, se develó la estatua del prócer Juan Manuel Valdez, en la entrada de la población, para cerrar la celebración con un concierto popular.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano