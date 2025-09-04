Gobernador de Anzoátegui anunció que el 8 de septiembre será Día de Júbilo No Laborable

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, dio a conocer este jueves que el próximo lunes 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle, será de Júbilo No Laborable.

A través de un video publicado en su cuenta en Instagram, el mandatario indicó que se hizo la declaración por medio de un decretó (N° 279).

Detalló que la intención de esta medida es que la gente pueda aprovechar el fin de semana largo para asistir a las diversas actividades que se realizarán en toda la entidad, especialmente en la zona metropolitana.

Recordó que entre los eventos estará la realización de la Feria de Turismo en el Paseo de la Cruz y El Mar en Puerto La Cruz.

Así como las actividades religiosas que se realizarán a lo largo del 8 de septiembre, para homenajear a la Patrona de Oriente.

Eje metropolitano

En el marco de la Feria, a las 12:00 am del lunes le cantarán el cumpleaños feliz a la Virgen del Valle, a las 8:00 am realizarán la bendición del mar y a las 9:00 am el paseo marítimo en el Paseo de la Cruz y El Mar. Luego en este mismo espacio, llevarán a cabo una misa a las 5:30 pm y a las 7:00 pm le harán un canto a la virgen.

La Alcaldía de Lechería también tiene programada varias actividades para este día, comenzando con la serenata a la Virgen y el cumpleaños a las 12:00 am, en las afueras de la iglesia María Auxiliadora.

Posteriormente, realizarán dos misas en playa Mansa: la primera a las 9:00 am que culminará con una procesión de la imagen por el mar y la otra a las 5:00 pm, que terminará con un recorrido por las calles hasta llegar a la iglesia María Auxiliadora.

Barcelona / Elisa Gómez