lunes
, 07 de septiembre de 2026
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Gobernador de Anzoátegui anunció la reapertura del elevado de Lechería

septiembre 6, 2026
La refacción del elevado de Lechería requirió una inversión de 500 mil dólares y según el gobernador Luis José Marcano, mejorará el tránsito por la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez / Foto: Captura de Video

A través de un material audiovisual publicado en la red social Instagram, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció el domingo la reapertura del elevado de Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja.

El mandatario indicó que para reacondicionar el espacio, donde circula una gran de vehículos, se destinó medio millón de dólares.

Espera

Con la reactivación de este canal de tránsito en la jurisdicción morreña, Marcano aspira a que mejore la circulación de automóviles y motocicletas, así como de unidades de otro tipo, en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez.

Aprovechó la ocasión para anunciar la pronta construcción de una estación de transferencia de transporte público en la zona.

Lechería / Redacción Web

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