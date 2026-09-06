Magallanes afina detalles para el comienzo de su pretemporada

Cuando falta poco para que se dé la voz de Play Ball en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cuyo inicio está pautado para el 12 de octubre, los Navegantes del Magallanes ya concretan los últimos detalles en su planificación.

De acuerdo con Ángel Conde, jefe de prensa de La Nave Turca, hace poco, el gerente deportivo del club, Federico Rojas Zabolotnyj, tuvo una reunión en el Busch Stadium de San Luis con parte del staff técnico entre los que estuvieron presentes el mánager Yadier Molina, el coach de bateo Kleininger Terán y el coach de tercera base Stubby Clapp, esto como parte de los últimos preparativos de cara a la pretemporada del equipo.

“Estos encuentros siempre son positivos porque así podemos afinar detalles de cara la pretemporada”, expresó Rojas. “Hemos cuidado varios aspectos y también repasamos todo el material con el que vamos contando, así que ha sido una de las cosas más interesantes en esta etapa”.

El ejecutivo naviero agregó que ha tenido constantes reuniones con todo el grupo de coaches, al igual que con Alejandro Freire, asesor de la gerencia, y que seguramente habrán algunas más antes del inicio de las prácticas.

Con fecha para las prácticas

Más allá de este encuentro efectuado, tanto Federico Rojas como el presidente del equipo, Héctor Arias, confirmaron que el inicio de la pretemporada en el Estadio Jose Bernardo Pérez de Valencia ya está pautado para la última semana del siguiente mes.

La Galera levará anclas específicamente el próximo sábado 26 de septiembre, cuando inicie el camino de cara a la revalidación del título.

Allí, las actividades serán dirigidas por Roberto Espinoza (coach de banca), Miguel Socolovich (coach de bullpen), Eliézer Alfonzo (asistente al coach de bateo), Clemente Álvarez (instructor de cátchers), Félix Escalona (coach asistente), Luis Rodríguez, Julio Figueroa (Taxi Squad) y César Hernández (cátcher de nullpen).

“Con el inicio de las prácticas arranca una nueva temporada, que trae consigo un reto aún mayor al del torneo anterior. Comenzamos la defensa del título, sin triunfalismo, pero con la mira puesta en reeditar el campeonato”, expresó el presidente magallanero. “A partir de esa fecha se irán incorporando paulatinamente los elementos que conforman nuestra plantilla, para ir logrando la puesta a tono de cara a la fecha inaugural el próximo 12 de octubre”.

Asimismo, Arias enfatizó que las prácticas constituyen una etapa fundamental de la campaña, puesto que no sólo se enfocan en llevar a los jugadores a su mejor forma física, sino que permite visualizar la estructura del equipo en todas las áreas.

Valencia / Redacción Web