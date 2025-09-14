Gobernación y alcaldía entregaron rehabilitada cancha doble del sector de La Llanada en Cumaná

A través del programa “Mi cancha bonita”, del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se rehabilitó la cancha doble del sector dos de La Llanada, en Cumaná, estado Sucre. En la acción intervinieron la Gobernación de Sucre, la alcaldía, además del Instituto de Deportes estadal (IDES).

Miguel García, director general de la alcaldía cumanesa, resaltó que se brindó un esfuerzo a la comunidad de La Llanada, que necesitaba la cancha, para los jóvenes y los niños del sector. “Incluso muchos que necesitamos recuperar para llevarlos a una vida feliz e integrarse en la sociedad como debe ser”.

Agregó que desde el Estado tratarán de hacer el mayor de los esfuerzos en colaboración con las estructuras del Poder Popular, en las comunidades y en las calles.

Jackelin Guevara, vocera de la Comuna Alianza Revolucionaria, agradeció la acción gubernamental por el regalo para la comunidad. “Mientras el imperio norteamericano está en su afán de intervenir nuestra patria, nosotros estamos acá recuperando espacios para la paz y para la vida”.

Sucre / Corresponsalía