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, 25 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Gerencia de Bravos visitó a sus talentos durante los Entrenamientos Primaverales de MLB

marzo 25, 2026
Los gerentes de Bravos acudieron a los Campos de Entrenamiento de distintos clubes de MLB / Foto: Prensa Bravos

Una representación de la gerencia de Bravos de Margarita estuvo de visita en los campos entrenamientos de la Liga de la Toronja, observando la evolución y desarrollo del talento insular presente en las organizaciones de MLB.

La comitiva, encabezada por el gerente general Yves Hernández, también estuvo integrada por el gerente deportivo José Manuel Fernández y el gerente de operaciones, César Collins, informó Trina Ballesteros, jefa de prensa de la agrupación insular que hace vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Estas visitas siempre son positivas por los contactos con las organizaciones y nuestros jugadores, sobre todo los más jóvenes. Debemos seguir haciendo lo que nos ha dado buenos resultados en los últimos años”, explicó Fernández.

Más opiniones

Por su parte, el gerente general de los insulares destacó: “Nos complace ver la buena impresión que ha generado nuestro talento en las diferentes organizaciones, muchos de ellos representan el futuro inmediato de Bravos de Margarita. Nos alegra mucho ver jóvenes margariteños desarrollando sus carreras en el sistema de ligas menores, demostrando el enorme potencial con el que contamos en nuestra isla”.

Los complejos visitados por la delegación margariteña fueron: Orioles de Baltimore, Boston Red Sox, Tampa Bay Rays, Atlanta Braves, Minnesota Twins, Toronto Blue Jays, St. Louis Cardinals, Miami Marlins y Detroit Tigers.

Porlamar / Redacción Web

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