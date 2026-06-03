Gaiteros no se rinde y forzó un quinto juego en las semifinales de la SPB

Gaiteros del Zulia no se rinde pese a la adversidad. El conjunto musical superó el martes a Marinos de Anzoátegui con marcador de 75-79 y forzó un quinto juego en las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Los furreros, que ahora están 3-1 abajo en la serie contra el Acorazado Oriental, lograron un luchado triunfo en un repleto gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, donde la afición esperaba poder celebrar el pase a la gran final.

Nazhiah Carter fue uno de los artífices del lauro zuliano, con el que además evitaron la barrida, pues registró 24 puntos y cinco rebotes. Ambos conjuntos enfrentarán por quinta vez en la llave el próximo jueves 4 de junio, igualmente en "La Caldera del Diablo".

Juego de detalles

El desafío tuvo a Marinos como protagonista en los primeros minutos, pero antes de finalizar el primer cuarto ya Gaiteros había tomado el control y mantuvo ese dominio en el segundo parcial, con Carter a la cabeza de la ofensiva.

De hecho los dirigidos por Julio Duquela se fueron al descanso arriba por 14 unidades (34-48) y en el tercer período llegaron a estirar la diferencia a 22, aprovechando además lo errático que se mostró el quinteto anzoatiguense en tiros de tres.

Una vez más La Nave tuvo un último cuarto en el que ahogó al rival con defensa intensa y el empuje del público, pero en esta oportunidad no fue suficiente para remontar. Aunque el juego llegó a estar por apenas dos puntos, los navales carecieron de efectividad en los momentos cumbres y terminaron cediendo.

Desacierto en tiros libres

Vale destacar que los anfitriones también estuvieron deficientes en tiros libres (17 de 31) y al final fue un factor de peso tomando en cuenta que estuvieron a un canasto de al menos igualar la pizarra.

Por los navales sobresalió Malik Dimé con doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes. K.J. McDaniels nuevamente fue el máximo anotador por Marinos con 17 cómputos.

Además de Carter, en Gaiteros hay que resaltar el aporte del dominicano Miguel Simón, quien terminó el choque con 11 cartones y la misma cantidad de capturas.

Quinto juego

El quinto choque de la serie de semifinales se disputará el jueves 4 de junio en suelo anzoatiguense.

Marinos tendrá la oportunidad de sellar su pase a la final, luego de ocho años de ausencia, mientras que Gaiteros buscará obligar el regreso a Maracaibo con un triunfo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo