Gabriela García lideró victoria de Venezuela sobre Paraguay

La jugadora sucrense Gabriela García lideró la victoria de la selección de fútbol de Venezuela 1-2 sobre Paraguay, en la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina.

García aportó una asistencia y un gol en el lauro de las dirigidas por Ricardo Belli, en el estadio La Huerta, en Asunción, casa de las guaraníes. Lice Chamorro marcó por las locales, que sufrieron su segunda derrota consecutiva.

La Vinotinto terminó esta primera doble fecha del camino al mundial de 2027 con un empate 0-0 con Chile en condición de local y el triunfo sobre las paraguayas de visitante. En total registra cuatro puntos y se ubica en el cuarto lugar. Volverá a la acción el próximo 28 de noviembre cuando visite a Ecuador.

"Gaby" determinante

Gabriela García fue la mejor futbolista venezolana en el encuentro y eso pudo reflejarlo en el marcador al intervenir en las dos anotaciones de la selección.

Al minuto 20 Bárbara Olivieri recorrió la banda derecha para sacar un centro al corazón del área, que fue cabeceado con sutileza por "Gaby" para servirle el balón a Raiderlin Carrasco, que definió para el 0-1 parcial.

Lice Chamorro colocó el empate parcial al 37' tras rematar de cabeza un pase aéreo desde el costado izquierdo de su compañera Camila Arrieta, a quien luego el VAR le anuló un gol en el arranque del segundo tiempo.

Tras un par de remates fallidos en la primera mitad, García volvió a aparecer al 69' para cabecear de manera contundente y certera un saque de esquina de Deyna Castellanos y así colocar el 1-2 definitivo.

Buen inicio

Luego de un arranque en falso ante Chile, pues igualó sin goles en casa, La Vinotinto femenina salió a recuperar los puntos perdidos en casa y consiguió el objetivo.

La oncena dirigida por Ricardo Belli de momento figura cuarta en la tabla de la Liga de Naciones y en la siguiente doble fecha medirá fuerzas con Ecuador (28 de noviembre) y Perú (2 de diciembre).

El duelo ante las meridionales (quintas con tres contables) será también de visitante, mientras que ante a la selección inca (octava sin unidades pero con un solo desafío jugado) la tropa nacional la enfrentará en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo